别被这些谣言 拦住你打疫苗的脚步

自今年伊始，国内有关新冠疫苗的接种工作就有序铺开。官方数据显示，截至4月12日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠疫苗1.7亿余剂次。

疫苗接种工作有条不紊进行之时，网上却传出不少有关新冠疫苗的传言：打完新冠疫苗就能摘口罩、过敏体质不能打新冠疫苗、打新冠疫苗后就会发烧、脸肿……这些说法不知您信了几个？

打完新冠疫苗就能摘口罩？ 真相：仍需做好佩戴口罩等防护措施

口罩是预防新冠病毒传播的一大“功臣”。近日有传言称，接种新冠疫苗后就可以摘下口罩，“鸟尽弓藏”了。这是真的吗？

对此，中国疾病预防控制中心副主任冯子健在国务院联防联控机制新闻发布会上给出了否定答案。

冯子健表示，现在有两方面问题需要考虑：一方面目前全球疫情仍未彻底平息；另一方面我国疫苗接种率仍较低，离较高的人群免疫保护水平还有很大距离。基于此，来自高流行地区的人员入境或者其物品入境，仍有可能导致国内新冠病毒传播。

再者，相关专家表示，任何疫苗的保护率都并非百分之百，新冠疫苗也是如此。所以，即便接种了疫苗，感染病毒的风险大大降低，但也不是完全没有感染的可能。疫情还未彻底平息，公众不可掉以轻心。

“在我国人群新冠疫苗接种率达到较高水平前，广大群众仍要加强防护意识，养成良好的个人卫生习惯。无论是否接种疫苗，在人群聚集的室内或封闭的场所，都要继续佩戴口罩，并遵循各地具体的防控措施要求。”冯子健说。

新冠病毒会变异，疫苗打了也无用？ 真相：疫苗不白打，可建立基础免疫屏障

“现在的疫苗只是针对当下流行的新冠病毒，病毒变异后疫苗就没用了。”4月9日记者随机采访的一位北京市民如是说。近来，持这种观点的民众不在少数，很多人都有此看法。那么，新冠病毒变异后，疫苗真就白打了吗？

对此，中国疾病预防控制中心研究员、世界卫生组织疫苗研发委员会顾问邵一鸣曾在接受媒体采访时明确表示：新冠疫苗不会白打。

邵一鸣表示，在新冠病毒变异株面前，新冠疫苗诱导的中和抗体水平可能会有所下降，即疫苗的保护效力可能会下降。不过只要接种了，疫苗就会为接种者构建针对新冠病毒的基础免疫力。即便病毒变异株逃脱疫苗防护屏障的能力变强了，仍可补打新的变异株疫苗作为一剂加强针。如此一来，加强针就可在已有免疫基础上，快速激发出人体应对变异株病毒的免疫保护力。

另据媒体报道，巴西圣保罗州布坦坦研究所近日公布的一份研究报告显示，中国与巴西合作研发的克尔来福新冠疫苗能够有效对抗在巴西、英国及南非出现的变异新冠病毒。研究人员从已接种疫苗的志愿者体内提取血清，将其与变异病毒一同置入培养皿，结果显示血清中的抗体能够有效对抗变异病毒。

此外，根据世界卫生组织最新发布的信息，从全球对新冠病毒变异的监测情况看，尚无证据证明在病毒变异株面前，现有新冠病毒疫苗会失效。

接种新冠疫苗后就会发烧、脸肿？ 真相：不良反应发生率较低

“1.7亿”的接种剂次看似很多，但实际上由于我国人口基数大，国内疫苗接种率远低于英美等国，而新冠疫苗接种率只有达到70%到80%时才能产生群体免疫。

显然，我国疫苗接种剂次远远不够，更何况“1.7亿”中还包含了单人接种多剂次的情形。可见部分民众在是否接种的问题上，仍然犹豫，其主要原因之一是担心出现不良反应。一些网友留言表示，接种新冠疫苗后就会发烧、脸肿，但事实果真如此吗？

中国疾病预防控制中心免疫规划首席专家王华庆曾在国务院联防联控机制新闻发布会上表示，新冠疫苗对人体来说是一个外来的抗原。考虑到新冠疫苗自身的特性及个体差异，接种疫苗后可能会出现一些不良反应，但总的发生率相对较低。

换言之，并非任何人接种新冠疫苗后都会出现不良反应，只有少部分人会出现不适症状。

那么接种新冠疫苗后，常见的不良反应有哪些？

日前，记者在社区接种时签署了《接种新冠病毒灭活疫苗知情同意书》，其上明确指出，接种该疫苗后发生的局部不良反应以接种部位疼痛为主，还包括局部瘙痒、肿胀、硬结和红晕等，全身不良反应以疲劳、乏力为主，还包括发热、肌肉痛、头痛、咳嗽、腹泻、恶心、厌食和过敏等。

完成接种后，接种者要在接种现场留观30分钟，没有异常才可以离开。现场工作人员会告知受种者接种新冠病毒疫苗的常见不良反应、注意事项等信息，受种者回家后如出现发烧不退或持续不适，应向接种点报告并及时就医。

过敏体质不能打疫苗？ 真相：一般的过敏不属于疫苗接种禁忌

3月29日，国家卫健委官网发布了《新冠病毒疫苗接种技术指南（第一版）》（以下简称《接种指南》），列出了5类疫苗接种的禁忌情形，其中两类都与过敏反应有关。因此坊间有传言称，有过敏体质的人不能打新冠疫苗，这是真的吗？

对此，中国疾病预防控制中心免疫规划中心副主任安志杰表示，对一般的过敏，比如过敏性鼻炎、花粉过敏等，因为和新冠疫苗成分没有直接的关系，不在接种禁忌范畴内。

还有一些人对青霉素等抗生素过敏，这些人可以接种新冠疫苗吗？对此，安志杰指出，目前新冠病毒疫苗成分里不含抗生素，因此抗生素过敏也不是接种禁忌。

值得注意的是，《接种指南》指出的两类与过敏相关的疫苗接种禁忌人群包括：对疫苗的活性成分、任何一种非活性成分、生产工艺中使用的物质过敏者，或以前接种同类疫苗时出现过敏者；既往发生过疫苗严重过敏反应者，如急性过敏反应、血管神经性水肿等。

一言以蔽之，对此有顾虑的人首先要分清自己过敏的类型，并咨询专业医师的接种建议。

不同品牌疫苗替打无效？ 真相：暂无研究数据，特殊情况可替打

目前，我国有4种新冠疫苗获批附条件上市，其中3种是灭活疫苗，需接种2剂次；1种是腺病毒载体疫苗，仅需接种1剂次。还有1种重组蛋白疫苗获批紧急使用，需接种3剂次。对于需要多剂次接种的疫苗，有传言称不同品牌的疫苗替打无效。事实真是如此吗？

此前，国家卫健委疾控局一级巡视员贺青华曾表示，关于不同企业生产的疫苗是否可以叠加或替代接种的问题，仍需更多研究。相关部门将在研究结果出来后，根据研究结果提出明确的政策措施。

随后《接种指南》发布，给出了更为明确的答案：现阶段建议用同一品牌的疫苗产品完成接种。如遇疫苗无法继续供应、受种者异地接种等特殊情况，无法用同一个疫苗产品完成接种时，可采用相同种类的、其他生产企业的疫苗产品完成接种。

“目前，国内附条件上市的新冠疫苗都经过政府主管部门审查批准，是安全、有效的。公众可以按照所在地区的统一安排，尽快接种疫苗。”贺青华说。