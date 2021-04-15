伍炳彩：孜孜以求为中医

伍炳彩近照。

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人物小传

伍炳彩，第三届国医大师，行医六十余载，一生孜孜以求。博览群书、博采众长，创新性地阐述了湿邪致病的九大特点，对湿病的诊断、辨证、诊疗形成了系统方案，受益患者数以万计。他注重中医传承，带教学生不下千人。

4月初，一场瓢泼大雨，当记者赶到位于江西省南昌市东湖区的江西省中医院时，伍炳彩教授刚和学生们会商拟定了一位长期低烧病人的治疗方案。

这一生，与中医结缘，伍炳彩的刻苦、奉献、淡泊，让人感动，让人钦佩。

终身学习——

“必须不断补充知识”

1940年8月，伍炳彩出生于江西吉安。伍炳彩幼年多舛，出生不久母亲就双目失明，8岁时父亲去世。童年的苦难，给了他坚毅的性格，也让他更能体会群众疾苦。

“由于家庭条件太差，我的身体一直不好，青年时期就得了高血压。因此，我立志学习中医，既为救己，也为救人。”伍炳彩说。

1960年，伍炳彩以优异的成绩考入江西中医学院，师从姚荷生先生，“先生于我，唯有多读书一事反复叮嘱。”伍炳彩回忆，有一次，姚先生到家里做客，进门就先打开书柜，看看他有什么藏书，最近又读了哪些专著。

好读书、读好书，成了伍炳彩坚持一生的习惯。单是一部《金匮要略》，他就翻烂了好几本；《汤头歌诀》更是背得滚瓜烂熟，至今仍能朗朗诵读。

在同事印象中，每到一地出差，一有空闲，伍老就一头扎进当地的书店，翻阅有关中医的读物，而且买起书来“毫不手软”。有一次，为了治好一个带状疱疹后遗症患者，他花了500多元钱买书。

博采众长，不拘流派。伍炳彩认为，学习中医，不仅要向古人学，精通古籍，还要向今人学，读时贤的著作。他熟读中医四大经典以及各流派著作。此外，他还注重向施今墨、汪承柏、蒲辅周、颜德馨等名中医学习，光做学习笔记和读书心得就超过了1000万字。

“到过外公家里的人，都会为他的藏书之多而惊叹。”既是外孙又是学生的省中医院血管科医生孙礼强坦言。

读书，开阔了视野和心胸；而不断的实践，则奠定了伍炳彩的医术基础。已经是国医大师，伍炳彩依然认为：“我不是神医，我还有很多病看不好，必须不断补充知识。”即便到了80多岁高龄，伍炳彩过去两年仍然坚持每周到书店采购，直到如今腿脚不方便了，才转向互联网书市。

培养人才——

“希望好中医越来越多”

传承精华、守正创新，这已经成为伍炳彩六十余载行医生涯的最好诠释。

伍炳彩创新性地阐述了湿邪致病的九大特点，深化了张仲景“肝病实脾”之论，提出了“肝脾相关”的理论，对湿病的诊断、辨证、诊疗形成了系统方案，并独创了益气化湿汤、枳壳芍药散、固本健身膏等方剂，受益患者数以万计。

在传统认识的基础上，伍炳彩将湿病致病的特点概括为广泛性、隐匿性、病程的迁延性、证候的迷惑性等9点。此外，伍炳彩对湿邪的诊断也非常精准，他总结了辨别湿病的“湿病七辨”，即辨小便浑浊、辨汗、辨身热足寒、辨口黏、辨面色、辨舌苔厚薄、辨脉濡7个方面，给临床上辨别湿邪致病提供了重要的参考。

如果说，伍炳彩矢志杏林、治病救人是一种奉献，那么，坚守三尺讲坛，就是他默默奉献的另一种方式。

“中医博大精深，不乏治病的方法，却缺乏用中医药解决问题的人，希望好中医越来越多。”伍炳彩说，自己很幸运，入行时，江西的中医药在全国鼎鼎大名，培养出很多名医，得到他们的指点，让自己受益终身。

一直以来，伍炳彩也特别注重中医人才的培养，每年都要带大量的研究生、留学生、本科生。

每每回到教室，伍炳彩都激动不已，讲起课来常常慷慨激昂，声若洪钟。在教学中，伍炳彩强调一定要熟悉经典，如果可以正确地理解原文，在临床应用中一定可以起到很好的疗效。因此，他在讲课中很注重理论结合临床病例，注重学生对理论的理解和应用，提倡学生多临床、早临床。

江西省中医院中西医结合主治中医师赖俊宇回忆，“在带徒过程中，伍老口耳相授，言传身教。常常自己诊断完先不开方，让徒弟诊断、开方子，等徒弟说完，自己再进行点评。”

作为第三届国医大师，第三、四、六批全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师，伍炳彩先后指导了伍建光、周茂福、曾建斌、张莹莹、余建玮5名学术继承人。近年来又指导了多批优秀临床人才。60多年来，伍炳彩带教的学生不下千人，很多学生已经成为全国优秀教师、全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师、博士生导师、珠江学者等中医药骨干人才。

有些人，更是在得到伍炳彩的治疗后，迈入杏林。他的一位如今已在广东某中医院肿瘤科工作的患者，自小便患有哮喘病，用过各类药物，仍然难有好转。10多岁时慕名找到伍炳彩，几年的治疗让他痊愈，并从此迷上了中医药，最终成为一名中医。他视伍炳彩为入门恩师，每年都会来看望。

医者仁心——

“我要为更多病人服务”

熟悉伍炳彩的人，都知道他有几个习惯：一是坚持坐诊把脉，望闻问切从不马虎，几乎很少再开检查单；二是不爱开大方贵方，特别是对慢性病不主张用大剂量。几个习惯，都是为了切实减轻病人负担。

不开大方的伍炳彩善用经方，用最简单的处方解决内科疑难杂症。有一次，一名农村患者，看病拿药后，气冲冲地质问：“我这病，万把块都没有治好；你这点钱，就能看好？” 原来，伍炳彩给他开了7包中药，总共只花了13.5元，让他不放心。伍炳彩也不恼火，宽慰道，“吃完这一周的药再过来找我看。”第二周，患者带着感谢信，高兴地过来致歉并致谢。

如今，年过八旬的伍炳彩仍然每周用3个上午在医院坐诊，至少一次带教查房，指导学生，参与科室疑难病例的会诊和讨论，时间安排得有序而充实。

因医术好、名气大，全国各地慕名来找他的病人很多，伍炳彩每次门诊都要推迟一两个小时下班，工作量比许多年轻医生都大。医院考虑到他年事已高，身体也不太好，不得不进行门诊限号。即便限号，对于那些远道而来，特别是从偏远农村来的患者，伍炳彩总是为他们加号。他总说：“我是从农村出来的，这些人远道而来找我看病，非常不容易，我于心不忍，我要为更多病人服务。”

正说话间，两位家长带着孩子进门，因孩子胃部疼痛问诊。伍炳彩请孩子坐下，细细询问病情，左右手搭脉，看舌苔，“口干吗？”“饱时嗳气吗？”“泛酸水吗？”一连问了十几个问题。看病的娃娃，慢慢露出轻松的表情，开始认真回答，不再惧怕看病。

在《我的医路心语》中，伍炳彩深情地说：回首学医从医经历，无论如何风雨苍黄，由良知与责任筑就的心理品格，由读书与从师养成的认知习惯，由临证与思考锻炼的精神风度，无时不在变化气质，陶冶情操，引导着人生的风帆，驶向更为广阔的海洋。

《 人民日报 》（ 2021年04月15日 14 版）