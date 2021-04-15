累计报告接种新冠疫苗超1.7亿剂次（接种新冠疫苗 共筑健康长城）

截至2021年4月13日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗17562.3万剂次。

国家卫健委近日召开新闻通气会，邀请疫苗接种有关负责人和专家科普新冠疫苗接种相关知识，并答记者问。

对于国外的变异新冠病毒，我国疫苗的保护效率如何？北京科兴中维生物技术有限公司董事长尹卫东说，研发疫苗的时候就已经考虑到了病毒变异。研发团队已经获得了南非和巴西的变异新冠病毒毒株，通过实验发现，我国疫苗可以有效中和这两种毒株，推测可以起到保护作用。

“大规模推进新冠疫苗接种，形成免疫屏障很有必要。”中国疾控中心研究员邵一鸣分析，当前，相比部分国家，我国疫情得到有效控制，境外新冠肺炎疫情十分严重，我国面临着较大的疫情输入压力。随着国外尤其是欧美国家通过接种疫苗和加强防控控制住疫情后，全球必将放开流动，我国人民的风险反而会大大升高，因为与国外有一个巨大的免疫落差。我们要把握住这个窗口期，按照政府的推荐顺序大规模地接种疫苗，构建起免疫屏障，这样才能有效抵御疫情输入的风险。

“从科学上看，老年人接种疫苗是安全的。”邵一鸣介绍，最近的研究收集了越来越多的疫苗对老人保护的数据，也没有发现问题。有基础病的老年人，如果疾病处于发作期，在接种疫苗前最好与接种医生沟通，听从接种医生的安排。“大规模接种疫苗后，一些人出现接种部位红肿、硬结疼痛等常见的副反应，属于疫苗接种的正常现象。”邵一鸣表示。

尹卫东说，国家药监局附条件批准上市的新冠疫苗是允许在18岁以上的人群中使用，说明60岁以上的老人是可以使用的。公司已经将60岁以上的老人作为疫苗临床研究的主要对象，研究成果已经在《柳叶刀》上发布，结果显示，老年人接种疫苗后，抗体阳转率达到近100%，与其他人群的试验结果几乎一样。

中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆认为，研究显示，肿瘤患者抵抗力差，患新冠肺炎的重症率和死亡率都很高，应该率先打疫苗，但由于我国疫情防控得力，这类人群感染的风险极低。在打疫苗之前，肿瘤患者是否在发病急性期，可由接种医生来判断是否可以打疫苗。

接种完新冠病毒疫苗，普通人是否有必要去检测抗体？中国疾控中心免疫中心主任医师安志杰说，人们接种疫苗后，没有必要去做抗体检测。在疫苗临床试验阶段，研发人员已经做了抗体试验，在疫苗有效的基础上才能通过试验并最终上市，普通人再去检测并无必要。抗体的检测需要严格的实验室环境，普通人私下去做检测，不具备实验室条件，检测的结果可能不准确。

《 人民日报 》（ 2021年04月15日 10 版）