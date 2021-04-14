健康中国行动2021年怎么干？国家划出21项重点工作

人民网北京4月14日电 （记者崔元苑）据国家卫生健康委官网消息，为进一步推动健康中国行动有关工作落实落地，近日，健康中国行动推进委员会印发《健康中国行动2021年工作要点》（以下简称《工作要点》）。《工作要点》明确了21项重点工作内容，要求组织开展19项活动。

国家卫生健康委官网截图

附：《健康中国行动2021年工作要点》全文

健康中国行动2021年工作要点

一、研究制订的文件

（一）研究制订全媒体健康科普知识发布和传播机制的规范性文件。（卫生健康委牵头，中央宣传部、中央网信办、科技部、广电总局、中国科协按职责分工负责）

（二）制订发布《营养健康学校建设指南》。（卫生健康委牵头，教育部按职责分工负责）

（三）制订《全民健身计划（2021-2025年）》。（体育总局负责）

（四）制订《0-6岁儿童眼保健及视力检查服务规范》、中国妇女儿童发展纲要（2021-2030年）卫生健康领域实施方案。（卫生健康委负责）

（五）制订《推进妇幼健康领域中医药工作实施方案（2021-2025年）》。（卫生健康委、中医药局按职责分工负责）

（六）研究起草《家庭托育点管理办法》，明确登记管理、人员资质、服务规范、监督管理等制度规范。（卫生健康委负责）

（七）印发《关于全面加强和改进新时代学校卫生与健康教育工作的意见》。（教育部牵头，发展改革委、卫生健康委、市场监管总局按职责分工负责）

（八）印发加强春秋季校园食品安全工作的通知。（市场监管总局牵头，教育部、公安部、卫生健康委按职责分工负责）

（九）制订《“十四五”健康老龄化规划》，明确“十四五”期间健康老龄化工作的目标和重点任务。（卫生健康委负责）

（十）制订《中国脑卒中防治指导规范》。（卫生健康委负责）

（十一）制订肺癌、乳腺癌筛查与早诊早治指南。（卫生健康委、中医药局按职责分工负责）

（十二）制订心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病中西医结合诊疗指南或专家共识，并开展试点试用。（中医药局负责）

（十三）持续巩固提升口岸公共卫生核心能力建设，推进国家强制标准《口岸公共卫生核心能力建设技术规范》制订工作。（海关总署、市场监管总局按职责分工负责）

（十四）制订《“十四五”无障碍环境建设方案》，明确“十四五”期间无障碍环境建设任务目标和主要措施。（住房城乡建设部、中国残联按职责分工负责）

二、推动落实的重点工作

（一）组织开展健康中国行动监测评估和试考核工作。（健康中国行动推进办牵头，有关成员单位参与）

（二）建立完善国家健康科普专家库、资源库，完成资源库一期建设。（卫生健康委负责）

（三）研究医疗卫生机构和医务人员开展健康教育和健康促进的绩效考核机制。（卫生健康委负责）

（四）持续推进营养健康标准体系建设，制订食品安全基础上的食品营养相关标准。修订完善预包装食品营养标签通则和包装管理，及时掌握上市食品规范标示情况。（卫生健康委牵头，农业农村部、市场监管总局按职责分工负责）

（五）开展无烟党政机关、无烟医疗卫生机构建设调研评估，推进无烟学校、无烟家庭等无烟环境建设工作。（卫生健康委牵头，中央宣传部、教育部、全国妇联、中国计生协按职责分工负责）

（六）加强新冠肺炎疫情防控常态化下公众心理疏导，制作心理调适相关科普材料，通过电视、广播、网络等形式广泛传播。（卫生健康委牵头，中央宣传部、中央网信办、民政部、广电总局按职责分工负责）

（七）开展中国妇女儿童发展纲要（2011-2020年）卫生健康领域终期评估。启动实施母婴安全提升行动计划、健康儿童行动提升计划和母乳喂养促进行动，全力保障妇幼健康。（卫生健康委负责）

（八）组织开展全国婴幼儿照护服务示范城市创建活动，建设一批示范单位。（发展改革委、卫生健康委按职责分工负责）

（九）组织开展2019年、2020年近视防控工作评议考核，组织全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团集体备课和持续宣讲，完成疫情对儿童青少年视力健康影响第二次调研。（教育部牵头，卫生健康委、体育总局按职责分工负责）

（十）开展儿童青少年近视防控中医适宜技术试点，推广儿童青少年近视防控适宜技术。（中医药局牵头，教育部、卫生健康委按职责分工负责）

（十一）研究推进中小学生早晨入校体育锻炼事宜，完善青少年体检模式。提高体育健身场所的使用效率，遏制居民超重肥胖。（教育部、卫生健康委、体育总局按职责分工负责）

（十二）启动实施中国校园急救设施建设项目，完善学校急救标准，加强师生急救培训。（教育部、卫生健康委、中国红十字会总会按职责分工负责）

（十三）开展全国医养结合示范项目创建活动，将中医药特色医养结合示范机构创建活动纳入其中。（卫生健康委、中医药局按职责分工负责）

（十四）持续开展脑卒中高危人群筛查和干预项目、心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目，探索推广心脑血管疾病健康管理适宜技术和服务模式。推动AED的布局配置和推广使用。（卫生健康委负责）

（十五）实施“红十字救在身边”行动，有效提升公众应急救护知识技能普及程度。（中国红十字会总会负责）

（十六）启动县级癌症筛查和早诊早治中心建设试点，遴选肿瘤规范化诊疗示范医院并推广经验。以宫颈癌防治为重点，开展健康城市建设推动健康中国行动创新模式试点工作。（卫生健康委负责）

（十七）编撰《中国糖尿病健康管理规范》配套健康科普书籍。（卫生健康委负责）

（十八）加强新冠肺炎、流感等重点传染病监测和分析研判，落实常态化防控各项工作部署，指导做好重点人群、重点地区和重点场所的疫情处置。（卫生健康委、中医药局按职责分工负责）

（十九）深化推进实施预防艾滋病宣传教育、综合干预、扩大检测和治疗、社会综合治理、消除母婴传播、学生预防艾滋病教育“六大工程”。（中央政法委、教育部、卫生健康委按工程分别牵头实施，中央宣传部、中央网信办、科技部、公安部、民政部、财政部、广电总局按职责分工负责）

（二十）推动实施“健康知识进万家”试点工作，开发科普知识小程序，为村（居）培养家庭健康指导员，为家庭培养健康“明白人”，搭建健康知识进入家庭的桥梁，提高健康知识可及性。（卫生健康委、中国计生协按职责分工负责）

（二十一）实施中医药康复能力提升工程，充分发挥中医药在疾病康复中的作用。（中医药局牵头，卫生健康委、体育总局、医保局、中国残联按职责分工负责）

三、组织开展的活动

（一）支持北京广播电视台制作播出《活过100岁》节目，打造权威的健康科普栏目。（健康中国行动推进办牵头，有关成员单位参与）

（二）组织设立健康形象大使，开展“健康达人”评选活动。（健康中国行动推进办牵头，有关成员单位参与）

（三）举办健康中国行动全国知识竞赛。（健康中国行动推进办牵头，有关成员单位参与）

（四）举办新时代健康科普作品征集大赛、儿童青少年预防近视、“9.12”预防出生缺陷日健康科普活动，开展“健康中国行”活动。（卫生健康委牵头，中央宣传部、科技部、中国科协按职责分工负责）

（五）开展“全民营养周”、“5.20”中国学生营养日系列合理膳食主题宣传活动，开展科学辟谣，推动营养科普宣传常态化。（卫生健康委牵头，中央宣传部、教育部、农业农村部、广电总局、中国科协按职责分工负责）

（六）推进“健康中国 母亲行动”，开展以“合理膳食 均衡营养”为主题的群众性活动，动员广大母亲带动家庭成员践行健康生活方式。（全国妇联牵头，卫生健康委、体育总局按职责分工负责）

（七）组织举办第十四届全国运动会群众比赛，贯彻落实“全民全运”，为群众搭建高规格的赛事平台。组织开展“全民健身日”、“走大运”全民健身健步走、群众冬季运动推广普及等主题活动。（体育总局负责）

（八）强化控烟宣传引导，开展无烟环境建设系列宣传活动，组织第34个世界无烟日主题系列宣传活动。（卫生健康委牵头，中央宣传部、广电总局按职责分工负责）

（九）开展“环境健康季”系列宣传活动，举办居民生态环境与健康素养知识竞赛，组织开展相关科普活动。开展美丽河湖优秀案例征集活动。（生态环境部、卫生健康委按职责分工负责）

（十）开展“近视防控宣传教育月”活动和“师生健康 中国健康”主题教育活动。（教育部负责）

（十一）组织2021年《职业病防治法》宣传周活动，编制宣传材料，开展系列宣传教育，营造全社会关心关注职业健康的良好氛围。（卫生健康委牵头，民政部、人力资源社会保障部、医保局、全国总工会按职责分工负责）

（十二）开展2021年世界防治结核病日、世界防治麻风病日宣传活动，制作主题海报、收集典型案例，组织特别报道，扩大宣传效果。开展2021年世界精神卫生日系列宣传活动。推进争做“职业健康达人”活动。（卫生健康委负责）

（十三）组织开展2021年全国老年健康宣传周活动，指导开展2021年世界阿尔茨海默病日宣传活动，制作第二批老年健康教育科普视频。（卫生健康委、中国科协按职责分工负责）

（十四）组织开展全国高血压日、世界卒中日、全国肿瘤防治宣传周、世界慢阻肺日、联合国糖尿病日等主题宣传日活动，推进慢性病防治科普资源库建设。（卫生健康委牵头，中央宣传部、广电总局按职责分工负责）

（十五）开展2021年世界艾滋病日系列宣传活动。（卫生健康委牵头，中央宣传部、广电总局按职责分工负责）

（十六）组织开展世界献血者日宣传活动，号召社会各界支持、参与无偿献血，为进一步保障血液安全营造良好的社会环境。（卫生健康委、中国红十字会总会按职责分工负责）

（十七）实施中医药文化传播行动，遴选建设中医药文化体验场馆、中医药健康文化知识角，开展群众性中医药文化活动，推出针对不同受众的中医药文化产品，促进群众中医药健康文化素养水平提升。（中医药局负责）

（十八）开展残疾预防日、爱耳日等主题宣传日活动，针对重点人群组织开展残疾预防宣传活动，普及残疾预防核心知识，增强全社会残疾预防意识。（中国残联牵头，中央宣传部、广电总局按职责分工负责）

（十九）举办家庭健康主题推进活动等有关活动，普及文明健康绿色环保生活方式，提高家庭健康素养，服务乡村振兴。（中国计生协牵头，农业农村部、卫生健康委、乡村振兴局按职责分工负责）