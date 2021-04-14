养元饮品发布六个核桃新品

发布会现场。受访者供图

近日，养元饮品发布新品——六个核桃2430。业内专家表示，六个核桃2430将有助于核桃产业价值的体现，以及全民营养升级。

据国家一级营养师郑育龙介绍，“六个核桃2430的推出，是大健康产业界产学研紧密衔接、密切合作的成果。”产品采用“五重细化研磨工艺”，通过细胞破壁技术，使营养成分大量释放并充分细化，滋补大脑，好吸收。

北京工商大学食品与健康学院教授马爱进表示，“软硬兼施”是把我国核桃产业做大做强的方法。“软硬兼施”指的是为核桃产业的发展提供软件支持以及硬件支持。在中国核桃产业研究院的指导下，北京工商大学主要负责各类型的科研人才、技术等软件支持，并开放组织架构，广泛吸纳核桃产业链上的专家、科研人员、科研机构、院校加入，并围绕企业以及行业相关课题，组建科研团队，并给予科研团队优质的资源支持，为课题解决提供有效的帮助。

养元饮品高级研发工程师赵慧博表示，在中国核桃产业研究院的助力下，养元饮品将继续在研发上不断攀登，提升产品的内在品质和消费者的味觉享受，创新出更完善的产品阵营。