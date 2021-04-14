饮料当水喝 小伙双手长满痛风石

近日，广医二院风湿免疫科来了一位27岁的小伙子，他右足反复溃烂，四肢多个关节可见大大小小黄白色疙瘩，关节畸形，触目惊心！医生判断，这些黄白色的疙瘩是痛风石。一查他尿酸竟高达597umol/L！肾脏B超提示他双肾椎体回声增粗增强，已出现痛风肾的改变!

在人们的印象中，患痛风的主要群体是中老年人，离年轻人似乎还很遥远。才27岁，没有基础病的小伙子怎么会发展到如此严重的地步呢？

几乎不喝白开水 常年把饮料当水喝

痛风，简单来说就是嘌呤代谢紊乱导致尿酸升高，继而引发关节肿痛。人体内的尿酸主要来自以下两个方面：

1. 人体的蛋白质分解产生的产物，经过酶的作用形成的内源性尿酸。

2. 食入的嘌呤类化合物等，经消化、吸收和酶的作用形成的外源性尿酸。

“近年来痛风的发病率逐年上升，这与生活水平提高，饮食不规律、暴饮暴食有很大关系。”据广州医科大学附属第二医院风湿免疫科黄文辉主任医师介绍，痛风跟饮食关系密切。比如，经常吃海鲜、大鱼大肉、爱喝酒可引起外源性尿酸升高造成痛风，这些很多人都听说过，但你是否知道，高糖、碳酸等饮料同样也可引起血尿酸升高。

在医生的追问之下，小伙子透露：从青春期开始，他就每天喝大量的饮料，“几乎不喝白开水”。

“很久以前就开始发现关节会突然隐隐作痛，以为是运动受伤，后来发作越来越频繁，觉得不对劲。”他说。他根本没意识到，饮料也是引起尿酸升高的重要因素，是痛风年轻化的原因之一。

对于这位小伙子来说，及时调整生活方式，戒饮料、多喝水，坚持规律服用降尿酸药物，当尿酸长期稳定达标（存在痛风石、肾结石的情况下，尿酸控制在300umol/L以下），痛风石还是有望逐步溶解，阻止对骨质造成进一步的破坏。

莫忽视另一个痛风“帮凶”——果糖

如何预防痛风？很多人都知道嘌呤高的海鲜是“帮凶”，应少吃，但还有另一个“帮凶”——果糖也不可忽视。果糖进入人体后能转化、促进嘌呤的合成，也就是说果糖的其中一种终产物就是尿酸。

那么，什么食物中含果糖比较多呢？主要是在水果和蜂蜜中，但日常只是吃些水果一般不会导致果糖摄入过多，除非大量吃特别甜的水果如荔枝、龙眼，有可能引起血液中尿酸过高。

另外，碳酸饮料中也含有大量的果糖，入口后给人一种爽口提神的清凉感，在口感上可以提高饮料档次。健康人每天果糖摄入量为30～80克（平均40克）。但如果长期大量喝碳酸饮料，易造成果糖摄入过多，尿酸显著升高就在意料之中。

痛风石是长期没控制好尿酸造成的。如果体内尿酸水平太高，血液里溶解不下，会慢慢地在关节、皮肤中凝结成结晶，形成痛风石。痛风石不只影响美观，还会破坏关节和骨骼。尿液是尿酸排出人体最主要的形式，想要远离痛风，少喝饮料多喝水、勤排尿是靠谱的做法，白开水就是最便宜和健康的选择。

一般人每天排尿量约为1000-2000毫升，平均约1500毫升，所以建议平常人每天尽量要喝够1500-1700毫升水。有痛风史的人更需要多喝水、多排尿，每天建议饮水2000毫升以上。总之，养成没事多喝水的习惯，醒来喝水、睡前喝水、工作累了喝水……这对预防痛风是有好处的。除了喝白开水，有喝茶习惯的人也可以适当喝些淡茶水。

专家提醒，痛风可控可治，一旦查出痛风，关键在于控制尿酸，可到正规医院风湿免疫科就诊，切勿盲目相信各种偏方。（记者翁淑贤 通讯员霍永宝 许咏怡）