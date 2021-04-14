老人吃饭易噎食，七个要点有效防

人一老了，都会不同程度出现消化不良，有很多老人甚至出现吞咽困难的情况，吃饭进食总是被噎着。不能小看这个问题，老人总噎食其实是很危险的，有很多老年人就因为噎食搭上了性命。而且，老年人吃饭总噎着可能还会是身体某些疾病发出的信号，务必要引起高度警惕。

典型病例：73岁的张大爷有高血压和冠心病史，他平时吃饭时喜欢一边吃，一边看着电视里的戏曲。前几天他手里端着碗，看戏曲看得入神，碗一下掉在地上，嘴里的米饭也没完全嚼碎就咽了下去，一下子噎着了，突然不能说话了，儿女们见此情景，立即将他送医院急诊，幸好抢救及时，最终转危为安。医生询问病史后得知，原来张大爷经常有噎食现象，他自己根本毫不在意，有时喝一口水或活动一下暂时得到缓解。但这次在医生的劝阻下，他进行了相关检查，没想到被查出反流性食管炎，一切都是他平时吃饭不专心惹的祸。

火箭军特色医学中心胃食管外科主任医师吴继敏教授说，张大爷这种情况，在临床并不少见。在此要提醒老年人，在吃饭的时候如果经常出现噎食，可能是食道的病变，建议尽早去医院做一下食道内镜检查，排查一下是否患有食道炎或胃食管反流病。

为什么老年人容易出现噎食现象呢？

1.咀嚼功能不良：老年人由于牙齿松动脱落加上嚼肌功能下降。

2.吞咽动作失调：老年人吞咽软骨活动没有以往灵敏，加上脑血管病变等原因，容易造成吞咽动作不协调，从而导致食物容易落入气管。

3.胃酸分泌过多：老年人容易噎食，有的是因为胃酸分泌过多造成的，和膈肌痉挛也是有直接关系，还有的和幽门螺旋杆菌感染也有一定关系。

4.咽喉部黏膜萎缩：老年人咽喉部黏膜逐渐萎缩，吞咽时力道不够，气管没有关紧，食物就会误入气管，堵住气管或支气管，而且因为是反射动作，等到有感觉时，梗噎已发生。

5.脑血管病因素：对于脑梗、中风等脑血管病患者来说，也很容易出现吞咽反射障碍，使食物下咽时，会厌闭锁不全，导致食物误入气管，要尽早到医院进行头部CT检查，明确病因，监测血压变化。

6.全身性疾病及各种器官系统的疾病：如胃癌、食道癌、慢性心衰、慢性支气管炎、贫血、尿毒症、老年性精神病等，都可引起噎食、吞咽困难等现象。

一旦噎食 老年人会有哪些表现？

吴继敏教授说，老年人噎食具体有3个临床表现：

1.突然不能说话，并出现窒息的痛苦表情。

2.用手抓住颈部或胸前，并用手指向口腔。

3.呼吸道被阻塞，憋气，面部胀红，剧烈咳嗽，咳嗽间歇有哮鸣音。

因此，老年人吃饭的时候，最好是餐桌上准备好一杯温开水，一旦噎着赶紧喝口水，旁人不要帮忙，让他自己喝是最安全的，因为自己才能准确掌握喝水的量、动作和速度。

老年人要防止噎食，日常生活中注意七要点

1.饮食宜黏稠一点，以软食、半流质为宜，如面条、蛋羹、粥类等，忌食油腻、坚果及辛辣刺激性食物。

2.进食时要少说话，更不能大声说笑，或是看电视，以免分心。

3.进食糯米类食物，一定要小口小口分食，仔细咀嚼再吞下，避免一次一大口。

4.吃带骨头的食物，不要太过心急，要仔细在口中辨剔。若配戴假牙，则必须要固定好，不然摇晃或脱落，也会影响吞咽的功能。

5.食物不能块头过大，如在家切菜时块头可小一些，大个儿的汤圆也很容易让老人噎住。在饭店吃饭时，对块头较大的菜，要一口一口慢慢吃，不可过急。

6.头部角度往下时，气管开口较小，所以进食时尽量低下头，有些老人习惯仰着头吃药，反而更容易噎着。

7.日常多练习张口闭口、伸缩舌头、微笑动作, 以训练口腔及面部肌肉。（莫鹏）