打了新冠疫苗可以管用多久

截至2021年4月12日，本市累计报告接种新冠病毒疫苗1934.12万剂次，累计接种人数突破1200万。在全球新冠肺炎疫情防控形势依然严峻的大环境下，接种疫苗已成为目前建立群体免疫的唯一有效手段。人类在接受新事物的过程中，常常会经历认识-思考-再认识的过程，今天我们就来认识一下新冠病毒疫苗对于疫情防控究竟可以起到多大作用，对于人体的保护又可以持续多久。

我国的3类疫苗分别适合什么人群

自新冠病毒疫苗诞生至今，我国已有3类疫苗附条件获批上市或紧急使用，包括灭活疫苗、腺病毒载体疫苗和重组蛋白亚单位疫苗。这3类疫苗有何不同，哪个更好呢？

1.灭活疫苗

我国目前的灭活疫苗是将新冠病毒接种在非洲绿猴肾细胞中大量培养，然后再将培养出来的病毒用物理和（或）化学的方法将其杀死，使病毒失去感染人体、导致疾病的能力，这样接种到人体内便可以刺激机体免疫系统产生抗体，从而抵御新冠病毒的感染。

灭活疫苗生产工艺的发展较早，工艺成熟，质控和评价方法明确，易于储存和运输。我国的许多疫苗，如流感病毒疫苗、甲型肝炎疫苗、脊髓灰质炎疫苗等，都属于灭活疫苗。作为研究新冠病毒灭活疫苗最早的国家之一，我国已有多篇研究结果在国际上公开发表，其安全性和有效性已得到肯定，同时，灭活疫苗也是我国首先附条件获批上市的新冠病毒疫苗。

由于灭活疫苗注入人体后不会复制，其抗原性（刺激机体产生抗体的能力）较弱，需要多次接种。因此目前我国的新冠病毒灭活疫苗建议接种2次，间隔21天以上，适合大多数人。

2.腺病毒载体疫苗

我国目前获批的腺病毒载体疫苗是选择一种对人体无害的、不致病的腺病毒作为载体，利用基因工程技术将腺病毒基因经过一定的安全处理，使其成为一种只能对人体有“一个细胞周期”侵染能力的复制缺陷腺病毒。然后，将新冠病毒侵入人体的关键基因植入到这种有复制缺陷的腺病毒基因中。

利用这种技术制成的疫苗，可使新冠病毒的抗原搭载腺病毒之“船”进入人体，因此这类疫苗被称为腺病毒载体疫苗。腺病毒载体疫苗接种后，人体即可产生针对新冠病毒的抗体，既获得对新冠病毒的免疫力，又不会得病。而且，新冠病毒的抗原性可以在人体内持续表达“一个细胞周期”的时间，因此只需要接种1次，就能获得较为持久的免疫力。

这种有复制缺陷的腺病毒载体疫苗的安全性，比没有复制缺陷的腺病毒载体疫苗更安全，不会导致人体腺病毒感染，但与灭活病毒疫苗相比，副作用可能相对较多。

3.重组蛋白亚单位疫苗

重组蛋白亚单位疫苗是采用基因工程技术，将病毒基因序列中最有效的抗原成分剪切下来，插入到酵母菌或哺乳动物的细胞中，与宿主细胞的基因进行重组，然后经过体外培养，诱导其增殖出大量具有抗原性的病毒基因片段，再经提纯并添加佐剂而制成疫苗。

这类疫苗生产技术相对成熟，最典型的“前辈”疫苗就是乙型肝炎疫苗。比如，与真核酵母菌细胞重组生产出的乙型肝炎疫苗被称为重组酵母乙型肝炎疫苗，与中国仓鼠卵母细胞（CHO）重组生产出来的乙型肝炎疫苗则被称为重组CHO乙型肝炎疫苗。

我国目前获批紧急使用的重组新冠病毒疫苗就属于重组CHO细胞疫苗。这类疫苗在整个生产过程中没有活的新冠病毒参与，所以生产过程的安全性高，不需要高等级的生物安全实验室，也容易大规模生产。但由于疫苗仅包含病毒的部分蛋白，其免疫原性较弱，刺激机体免疫系统产生免疫记忆的效应也较弱，因此需要像乙型肝炎疫苗一样在6个月内接种3剂。

总之，这3类疫苗各有特点。其中，灭活疫苗和重组蛋白亚单位疫苗的安全性更高，老年人、有慢性基础疾病的患者和免疫缺陷人群更适合接种。根据以往同类疫苗接种的经验，这两类疫苗不会对胎儿和哺乳期婴儿产生影响，可以在备孕期和哺乳期接种。腺病毒载体疫苗只需接种一针即可诱导机体产生针对新冠病毒的抗体，因此更适合身体素质较好的青壮年、需短时间内完成接种的人群、突发聚集性疫情的紧急预防。

疫苗保护期并非只有6个月

介绍了3类新冠病毒疫苗，再来说说接种疫苗后，我们的身体会发生什么变化，以及疫苗保护期能有多长。

1.抗体生效大约需要2周

第一次接种疫苗后，机体免疫系统产生抗体的时间大约需要2周。随着时间的推移，抗体的量会逐渐减少，直至完全消失。这是一个正常的过程。抗体在体内持续的时间，就是疫苗对机体的保护时间。

抗体虽然会消失，但机体的免疫系统有一种天然的记忆功能，当第二次接种相同的疫苗后，免疫系统便会很快发动免疫记忆功能，以更短的时间动员免疫细胞产生更多的抗体。所以可以这么理解：疫苗接种的剂次越多，产生的抗体越多，抗体持续的时间也就越长、免疫记忆力也就越强。

接种疫苗后抗体持续的时间还与疫苗的抗原性有关。疫苗的抗原性越强，刺激机体产生抗体的滴度越高，抗体在体内持续的时间越久。一般来说灭活疫苗和重组蛋白亚单位疫苗由于其接种到体内不能复制，很快会被免疫系统清除，因此其抗原性比减毒活疫苗和腺病毒载体疫苗弱，需要通过增加接种剂次来保持其抗体的持久性。

2.保护期多长还在监测

不同的新冠病毒疫苗保护期的长短，根据临床研究数据来定。这3类疫苗从研发到进行临床试验的时间大多还不到1年，现有数据显示在接种第一剂灭活疫苗10天后即可在血液中检测到抗体，接种第二剂疫苗14天后即可产生高滴度和稳定的抗体，6个月后抗体仍能够保持稳定。因此，才有“接种新冠病毒疫苗后的保护期至少6个月”的说法。但实际上已有数据表明，接种疫苗后9个月抗体依然有一定水平。换句话说，新冠病毒疫苗的保护期是研究数据来证明的。“保护期至少6个月”并不是“只有6个月”，更长时间的数据还有待进一步监测和严谨表述。

例如，乙型肝炎疫苗的研究已有几十年的历史，研究数据证明，接种3剂疫苗后抗体能保持12年之久。如果未来的数据表明新冠病毒疫苗接种后产生的抗体在一定的时间后会减少、消失，或者一些免疫缺陷人群接种2剂疫苗仍不能产生足够的抗体，那么就会进行1剂加强疫苗接种，以唤醒机体的免疫记忆，发动免疫细胞产生抗体。

3.病毒变异使疫苗失效的说法无证据

有专家提到，病毒表面有很多蛋白，这些蛋白可能都会刺激机体产生相应的抗体，但有的抗体只能证明人被感染过，而不能证明人有免疫力。这是什么意思呢？

以乙型肝炎病毒为例。乙肝病毒可以刺激机体产生至少3种抗体：表面抗体、e抗体和核心抗体。其中，只有表面抗体是可以有效中和乙肝病毒的抗体，表示人体具有免疫力；而e抗体和核心抗体的存在只能证明人体被感染过，并不能抵御乙肝病毒的感染。

那么，接种新冠病毒疫苗后产生的抗体能抵御病毒吗？关于这个问题，大家不必担心，疫苗的研究者早已把新冠病毒的有效抗体研究清楚了。无论是腺病毒载体疫苗，还是重组CHO细胞疫苗，在对腺病毒或CHO细胞进行新冠病毒基因重组时都选择了能够刺激机体产生保护性抗体的新冠病毒基因片段。所以，疫苗接种后产生的抗体肯定是对人体具有保护作用的抗体。

不仅如此，研究人员还选择了新冠病毒比较稳定（不容易发生变异）的基因片段来研制疫苗，因此目前还没有证据表明我国的新冠疫苗对变异病毒无效。据市疾控中心发布的消息，疫苗研发企业针对当前收集到的国内外变异株，开展疫苗免疫血清的交叉中和能力测试和评估，未发现我国附条件上市的新冠病毒疫苗对变异株的中和活性有明显下降，也未发现对变异株的保护率产生明显的影响，相关企业将持续开展跟踪研究。另根据世界卫生组织最新发布的信息，从全球对新冠病毒变异的监测情况看，尚无证据证明病毒变异会使现有的新冠病毒疫苗失效。

4.接种后为何还要测核酸戴口罩

接种新冠病毒疫苗后产生了抗体，就意味着对病毒产生了免疫力，但是有免疫力不等于绝对不会被感染。接种疫苗后，会大大降低感染概率，如果被感染也会表现为没有症状或症状较轻，却仍可携带和传播病毒。

从目前我国的疫苗接种情况来看，群体免疫尚未形成。所以，测核酸、戴口罩是为了避免新冠病毒的传播，为自己进一步降低风险的同时，更是保护其他因身体原因等未接种疫苗、对新冠病毒仍没有免疫力的人。一旦我国通过疫苗接种形成了对新冠病毒良好的群体免疫，那么才有可能免测核酸、可以选择摘下口罩。

根据我在传染病战线上奋斗了四十余年的经验，希望大家积极接种新冠病毒疫苗，保护自己，保护家人，为实现新冠病毒“群体免疫”、打赢这场疫情防控战而努力。我相信胜利的这一天一定会到来。

（作者：北京地坛医院退休主任医师、《药物不良反应杂志》副主编）

接种指导

慢病患者

慢性病人群为感染新冠病毒后的重症、死亡高风险人群。最新发布的《新冠病毒疫苗接种技术指南（第一版）》建议：健康状况稳定，药物控制良好的慢性病人群不作为新冠病毒疫苗接种禁忌人群，建议接种。未控制的严重慢性病是新冠病毒疫苗的接种禁忌，不能接种。

新冠肺炎治愈人群

一般来说，感染过传染病或无症状感染，均会产生相应的免疫力，应该具有类似接种疫苗的保护作用。已有研究数据也表明，新冠病毒感染后6个月内罕见再次感染发病的情况。《新冠病毒疫苗接种技术指南（第一版）》建议：既往新冠肺炎患者或无症状感染者，在充分告知基础上，可在痊愈后6个月接种1剂新冠病毒疫苗。

过敏体质

《新冠病毒疫苗接种技术指南（第一版）》中明确，既往发生过疫苗严重过敏反应者（如急性过敏反应、血管神经性水肿、呼吸困难等）是新冠病毒疫苗的接种禁忌；因此要考虑过敏体质的严重程度，并按照临床医师的医嘱执行。

备孕期

《新冠病毒疫苗接种技术指南（第一版）》明确，备孕不是新冠病毒疫苗的接种禁忌。对于有备孕计划的女性或男性，不必因接种新冠病毒疫苗而延迟怀孕计划。

哺乳期

《新冠病毒疫苗接种技术指南（第一版）》提示，虽然目前尚无哺乳期女性接种新冠病毒疫苗对哺乳婴幼儿有影响的临床研究数据，但基于对疫苗安全性的理解，建议对新冠病毒感染高风险的哺乳期女性（如医务人员等）接种疫苗。考虑到母乳喂养对婴幼儿营养和健康的重要性，参考国际上通行做法，新冠病毒感染高风险的哺乳期女性接种新冠病毒疫苗后，建议继续母乳喂养。

怎样获得接种凭证

完成2剂次新冠疫苗接种后，北京健康宝将显示“疫苗接种完成”状态。“疫苗接种完成”状态下，点击页面下方“导出或打印凭证”按钮获取凭证下载链接。复制链接到浏览器完成电子版接种凭证下载。