“睡眠令”能拯救孩子们的睡眠吗

教育部近日颁布“睡眠令”，对中小学生就寝时间做出了明确要求，引发家长们极大关注。目前，新政进入落实阶段，学校会怎样安排作息时间？老师是否会给学生少留作业？家长要怎么督促孩子按时就寝？

问题1：孩子还需要早到校吗？

对于上学时间，很多家长十分纠结，一方面希望孩子早上能够多睡会儿，另一方面又担心老师提前上课耽误了学习。教育部“睡眠令”发布后，学校是否会统筹安排作息时间，孩子还需要早到学校吗？

合理安排作息保障学生睡眠时间

北京四中璞瑅学校校长丁岚提出，中小学阶段是学生健康成长、全面发展的关键时期。强健的体魄、愉快的情绪、良好的生活习惯，都与充足的睡眠密切相关。大脑的海马区是学习和记忆的关键区域，睡眠越充足的孩子，其大脑中与记忆和感情有关的海马区体积越大，大脑发育得越好。所以，充足的睡眠是孩子高效学习、身心健康发展的前提。

我们学校响应教育部要求，第一时间发放了《致家长朋友的一封信》，就学生在校作息时间、作业统筹管理等内容告知家长，与家长达成共识，家校共育，共同促进学生自主管理。同时，在引导学生科学管理睡眠、促进学生科学作息上进行了积极的探索与尝试，其中一项重要内容就是合理安排学生一日作息。

从建校之初，学校招生就严格遵守就近入学政策。目前，我们学校一至九年级学生多住在学校周边的小区，步行到校大约5分钟至15分钟。结合疫情防控要求，学校制定了分批上下学的作息方案。七至九年级学生早上7点30分入校，五六年级学生早上8点入校，一至四年级学生早上8点15分入校。七至九年级的第一节课从早上8点开始，一至六年级从早上8点20分开始。课间和午间，各班根据不同年龄学生的特点，坚持劳逸结合、适度锻炼的原则，自主安排课间休息时间和内容，可以进行学生讲堂、午休、体育锻炼、体能操练习、小组活动等等，保障学生休息时间，放松身心。放学也分批进行，并为学生创设高效的第二学习时间，有需求的学生可在校学习至下午5点30分。

为了不给学生增加课业负担，我们学校要求全体教师确保课堂质量，向课堂要效率，全面落实“减负提质”；优化作业的质量与时长，高年级进行作业分层设计，合理调控学生书面作业总量，提升作业的有效性；以班级为单位进行作业统筹，若作业总量超时，班主任可以行使删减权。同时，与家长及时沟通，尽量避免发生学校减负家庭增负的现象；学校引导学生合理使用电子产品，不布置线上完成、在线打卡等形式的作业，高年级除每周两次、每次30分钟的英语听口练习外，学生做作业可以不使用手机。

此外，学校还探索睡眠管理课程，将科学睡眠宣传教育纳入课程教学体系，消除学生对睡眠问题认识不足、不重视的现象。最近，学校已开始尝试通过体育与健康课程、心理健康教育、班团队活动等途径，普及科学睡眠知识，提醒学生张弛有度地学习，帮助学生从思想和行动上提升对睡眠管理的认识。

问题2：老师能否少留点儿作业？

常有家长抱怨，老师留的作业太多，导致孩子每天写作业写到深夜，睡眠严重不足，第二天听课无精打采，有的孩子甚至在课堂上就睡着了。老师在这方面是否能改进一下，少留点儿作业行不行？

作业既要高效又要创新

北京市第五中学分校教师赵毅虹表示，长期以来，社会上为中小学生“减负”的呼声很高，其中一个重要内容就是希望老师少给学生布置作业。作为一名班主任兼数学老师，我认为，确实应该给学生布置适量且高效的作业，减少机械式刷题。同时，学生也需要提高听课效率，这样写起作业来才能得心应手，不至于耗费大量时间。

学校之所以留作业，是为了巩固课堂所学知识，从而让学生真正掌握知识点。所以，有经验的老师留作业很注意把握“度”，不会光以量取胜，尤其像数学这种学科，仅靠死记硬背是不灵的，掌握思路和方法才是正道。通常，我每天给学生留的作业大约在40分钟之内能够完成，有的时候是几道大题，有的时候是1份卷子。假如学生有不会做的题，我甚至不希望他们用软件去搜题找答案，允许他们的作业“留白”，因为只要用心思考了，即使不会，第二天听老师讲解后也能很快弄懂。

我曾对学生作业情况进行过调研，就拿数学这门课来说，通常写得快的学生不到20分钟就能完成，写得慢的学生真能拖到第二天凌晨。分析一下，作业写到三更半夜是有很多原因的。有的学生学习习惯不好，喜欢一边玩一边写，拖拖拉拉；有的学生不喜欢家长给自己安排的学习内容，故意拖延“磨洋工”，直到家长先睡了，再享受自己的自由时光；还有的学生是上课时走神不听讲，结果作业根本不会做，只能“现上轿现扎耳朵眼儿”，熬夜弥补。当然，也不排除当天作业确实多，比如，期中、期末考试前，各科老师都会下发复习资料，作业量相对较大也是有的。

为了切实减轻学生的课业负担，我们学校要求老师提高每堂课的授课效率，同时，不断创新作业形式，让学生真正成为学习的主体。为此，除了布置传统形式的作业，我还会给学生布置说题作业。具体来说，就是让学生把每个章节的学习内容说出来，包括定义、公式、重点习题等。通过用嘴讲、用手比划、用耳朵听、用笔画图，学生可以增加知识的留存率和理解度。学生不仅要面向老师说题，学生之间也要互相说题，互相纠错和评判。由于这种作业在校内就可完成，说得好的学生还可以赢得节假日免写作业的待遇，学生们一下课都争着抢着说题，班里的学习氛围越发浓厚了。

总而言之，保证学生有充足的睡眠时间，必须提高学习效率。实现这个目标，既需要老师多留“有价值的作业”，也需要家长帮助孩子改正错误的学习习惯、学会合理分配时间、养成自律的意志品格。

问题3：家庭如何保证孩子就寝时间？

一些家长反映，自己也想让孩子早睡觉，可孩子却不领情，还嫌自己唠叨。对此，这些家长很无奈，不知怎样才能让孩子早点儿睡觉。

和孩子一起找出影响睡眠的原因

人大附中翠微学校副校长赵志勤表示，教育部“睡眠令”对中小学生就寝时间做出了明确要求：小学生一般不晚于21点20分，初中生一般不晚于22点，高中生一般不晚于23点。要真正落实并保障中小学生的睡眠时间，家校合作必不可少。在此，我结合自己的教育教学经验给家长们提些建议。

第一，家长可以通过谈心交流等方式与孩子进行沟通，客观综合分析造成睡眠时间不足的原因。比如，是作业量真的大还是孩子写作业的效率低、是孩子有拖沓的习惯还是自身知识点掌握不牢固、是手机等电子产品的干扰还是作业本身难度大，等等。每个孩子都是独立的生命个体，学习生活习惯不同，学业水平差异客观存在，影响睡眠的因素必然不同。家长和孩子要在和谐的氛围中共同找到问题所在，然后想出解决办法。

第二，引导孩子合理规划学习时间。孩子应每天用记事本抄写作业目录，整体规划，合理安排先后顺序，预估时间。建议先做最紧要的内容，如理科类需要大量思考的难题放在最清醒、精力最旺盛的时段，有助于节省时间、提高效率。如果预估时间与实际完成时间差异较大，应及时分析原因，调整方法。限时完成作业，是提高作业效率的重要条件，也是平时积累考试经验的关键。

第三，用家庭环境潜移默化影响孩子。孩子做作业时，家长不要频繁催促，应在力所能及的情况下，帮孩子发现问题、解决问题。比如，可以检查孩子需要背诵的内容，倾听孩子对试题的分析，与孩子共同探讨社会热点或生活问题，协商解决开放性试题等。父母的言行和习惯对孩子影响很大，想让孩子按时睡觉，父母也要做到按时睡觉。如果父母不能早睡，也要在孩子就寝前停止所有噪声大的活动，最好不要玩手机、打游戏、看电视、听广播等，给孩子创造出良好的休息氛围。

第四，不给孩子过多课外负担。家长要和孩子约定好需要遵守的规则，包括作息时间、手机等电子产品的使用时长等，即使在节假日也不要轻易打破规则，慢慢就会形成规律作息。就寝前，家长可以提醒孩子喝点儿牛奶等，保证营养，提高睡眠质量，不要唠叨说教。尽量不增加孩子课外学业负担，如报各种各样的辅导班、兴趣班等，避免孩子放学或节假日都在辅导班度过，形成校内校外双重压力。即使培优补差，也要有选择地适度提高或补漏，要注重质量而不是片面追求数量。

睡眠情况直接影响孩子的学业水平，关系到孩子的身心健康，家校应坚持生命健康至上的理念，合理合力保障孩子睡眠，让孩子在精力充沛心情愉悦的状态下，健康快乐成长成才。（）

问题4：孩子睡不着怎么办？

有的家长说，自己的孩子就寝时间并不晚，但躺在床上半天睡不着，该如何是好？

快乐运动助力孩子好睡眠

北京金融街润泽学校体育教师张军认为，对于处在生长发育期的中小学生来说，睡眠无疑对身体健康的影响会更大。研究表明，除遗传外，在环境因素中，睡眠对孩子身高的影响居于首位，睡眠还会影响孩子的智力发育、免疫力等等。其实，拥有好睡眠离不开体育运动。

首先，体育运动能产生内啡肽，有益于助眠。其次，规律运动可以调节生物周期节律，也就是所谓的生物钟，这种影响与光线对睡眠的影响一样强烈。第三，运动会增加体温，睡前做一些如散步之类的轻微运动，可以促进体温升高，身体微微出汗，停止以后体温开始下降，睡眠前再洗个热水澡，人很容易进入深度睡眠。第四，定期运动能使人心情愉快，有助于缓解压力，减少梦中惊醒，减轻失眠症状。第五，中等程度以下的运动能使人产生轻度的疲劳感，加快入睡时间，并加深睡眠深度。

每年寒暑假期间，不少孩子会养成晚睡晚起的习惯，但开学之后的一段时间，他们大多能在正常时间就寝，进入深度睡眠状态。这与学校开展的跳绳、球类、跑步、轮滑等丰富多彩的体育锻炼密切相关。孩子们在紧张的学习中穿插快乐运动，全情投入，尽情释放，运动心率基本能达到每分钟120次至150次，不仅锻炼了身体，放松了心情，缓解了压力，也促进了睡眠。所以，在节假日期间，家长也应该督促孩子进行适当运动，除特殊情况外，每天达到一定的运动量，对于提升睡眠质量非常有帮助。

专家观点：孩子睡眠背后是教育系统工程

北京教科院教育发展研究中心副主任、助理研究员刘熙提出，面对升学考试的硬压力，部分学校随意延长学生在校时间，校外培训成风，中小学生睡眠成为可以牺牲的软问题，多年难以有效解决，以至于受到中央重视，国家出台文件进行专项治理。教育部近日印发的《关于进一步加强中小学生睡眠管理工作的通知》从“强重视、保时间、防干扰、提质量、重监测督导”等方面提出七项措施，体现了综合施策的精神。中小学生睡眠看似是一个简单问题，其实是一个教育系统工程，只有政府、学校、家庭、学生及社会多方主体形成科学发展的共识，才能自觉、有效落实《通知》各项措施。

要有科学的睡眠观。睡眠是人的一种基本需求，它可以让我们休息，让身体茁壮成长，可增强人的免疫功能，是恢复记忆力的黄金时段。上海交大医学院江帆团队研究显示，对正处于快速生长发育阶段的儿童青少年来说，睡眠剥夺、生物节律紊乱不仅会引起短期注意力不集中、学业成绩下降等后果，长期来看更可能损害儿童脑功能，导致青少年抑郁、焦虑、注意力缺陷、行为冲动等情绪行为问题，显著增加肥胖等代谢性疾病风险，损害身心健康与学业发展。

要有科学的教育评价观。中共中央、国务院印发的《深化新时代教育评价改革总体方案》《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》要求“改革学生评价，促进德智体美劳全面发展”“保障学生充足睡眠时间”。《中国教育监测与评价统计指标体系（2020年版）》已经将“学生体质健康达标率”“学生肥胖率”“学生视力不良率”纳入指标体系，睡眠质量与这几项指标息息相关，有必要将学生睡眠状况纳入体质健康监测和教育质量评价监测体系。

要有科学的育人观。学业过重挤压睡眠时间，这与部分学校教师与家长的育人观有关系。应试教育观念盛行，通过“刷题”反复演练，以期在考场中获取高分。即使学校教师主动减负，家长也会报各种校外培训班，主动增负。应该清醒地认识到，二十一世纪需要高素质的人才，尤其是创新性人才，国家和公民个人才能立于不败之地。学校和家庭的育人观也应该改变，不应当耗用学生的休息时间来赢取考场上的分数，而应当提高课堂效率，家校协同，因材施教，个性化培养，以必要和有针对性为原则布置作业数量和内容，让每个学生能健康成长。

要有科学的学习方法。学生的主业是学习，科学的学习方法有助于学生高效地完成学业。会学习的学生，往往能够自主管理、规律作息、按时就寝。然而在实践中，老师忙于教授知识，家长不知道如何指导孩子学习，相当一部分学生没有正确的学习方法，面对各门功课疲于应付，不能统筹安排时间和劳逸结合，自然而然就陷入恶性循环。有效学习是一门学问，需要深刻理解脑科学和心理学。我们要向教师、家长和学生传授学习的科学，掌握正确的方法，变被动为主动，减少学习焦虑，自然有助于提高学生的睡眠质量。

当然，除了提高认识外，有效解决中小学生睡眠问题，还需要动用技术手段和建立问责机制。首先，充分利用现代信息技术，确保线上直播类培训活动结束时间不得晚于21点，每日22点到次日8点不得为未成年人提供游戏服务。其次，要建立健全问责机制，对于违反规定的学校、校外培训机构和网络平台要依法给予行政处分或者行政处罚。