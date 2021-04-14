这些小区垃圾分类还得加把劲

再过半个多月，《北京市生活垃圾管理条例》实施即将迎来“满岁”。在将近一年的时间里，北京生活垃圾分类进行得如火如荼，很多小区的垃圾分类成效也有目共睹。但是，根据12345热线近期接到的市民投诉，一些小区仍存在问题和不足。比如，有的小区垃圾堆积成山，清运不及时；有的小区缺乏值桶人员，垃圾混扔混投仍然普遍；还有一些居民至今没有树立分类意识……连日来，记者通过暗访发现，一些小区垃圾分类管理工作不到位，正是因为缺乏有效的细节管理，“人人动手、养成习惯”的问题始终没有解决。

清运受阻 小区垃圾堆积成山

“垃圾都堆积成山了，也不见有人来清运。”家住朝阳区慧忠北里第一社区411号楼的居民反映，小区的垃圾已经好几天都没有清运了，严重影响了居民的日常生活。

4月11日下午，记者刚走进慧忠北里第一社区的南门，眼前的垃圾桶站让人大吃一惊：外围摆放着一圈垃圾桶，围起来的面积约有10平方米，里面全都是居民丢弃的垃圾，不仅有生活垃圾，还有建筑垃圾及大件垃圾，大大小小的各种垃圾袋，堆积得几乎与垃圾桶齐平。天气渐热，垃圾堆不时散发出臭味。因为实在没有地方可扔，来扔垃圾的居民只能继续将垃圾抛向垃圾堆，这也导致垃圾越堆越多。“这也太不像话了！”“还有没有人来清理了？”采访时，记者不时听到有居民抱怨。

再往北走，前面还有一处桶站，此处垃圾露天堆积的问题更加严重：这里占地面积更大，堆放的垃圾更多，几组垃圾回收箱都被淹没其中。不仅如此，垃圾堆还占用了部分人行通道和旁边的停车位。“进不来也出不去。”一位车主无奈地说。居民告诉记者，小区的垃圾已经好几天没有得到清运了，虽然之前也出现过几次垃圾满溢、清运不及时的情况，但从没有像现在这样严重。“下午看见拉走了一小车，但这么多垃圾，全部清运完不知道得什么时候了。”一位居民说。

对于垃圾清运不及时的问题，物业工作人员称，受附近垃圾转运厂整改的影响，所以小区垃圾清运出现阻滞。物业正与各方积极沟通、协商，争取尽快对小区垃圾进行清运。

“清运都不及时，更别说垃圾分类了。”有居民反映，生活垃圾实施分类后，他感觉小区垃圾的分类管理一直没跟上，自己的积极性也随之下降。“本来想着垃圾分类了，能为小区做点贡献，我还买了家用的分类垃圾桶。谁知我坚持自己在家分类，拿到楼下一看，垃圾桶站还是混扔混投，一直没有改观，我也就放弃了。”另一位居民说，他家的分类垃圾桶现在已经下岗了，放在门外用来存放快递。

指导懈怠 垃圾分类员只分拣

当天，记者又来到芍药居10号楼。这里同样因垃圾分类问题遭到居民投诉。

除了院门口设置有一组垃圾桶站外，在10号楼与11号楼之间的通道旁，还有3组垃圾桶站。每组桶站上面都有遮阳棚，外面的铁皮围挡上标注有“厨余垃圾”和“其他垃圾”，并对应着里面的垃圾桶。虽然外观看起来挺规范，但是，围挡里的情况却不乐观。每个垃圾桶的上方都悬挂有拉手，但桶盖几乎都是敞开的，不少蚊蝇在乱飞，垃圾桶周边还散落着鞋子、纸巾以及不少袋装垃圾，看得出来已经有一段时间没进行清理了。甚至有的垃圾桶壁已经破损，裂开了一个大口子。

至于桶内的垃圾分类情况，就更不容乐观了。记者观察了半个多小时发现，绝大多数来此扔垃圾的居民，不是将垃圾分别投入所对应的桶中，而是把好几袋垃圾直接丢进了一个桶中。走近细细一瞧，“其他垃圾”桶中有不少剩菜剩饭，“厨余垃圾”桶内也有不少其他垃圾。记者注意到，一组桶站旁的小门上张贴着告示，上面写着“此处禁止乱堆乱放白色泡沫”，不过，各种泡沫箱已经摞了厚厚一层。

“最近一段时间，小区垃圾分类的问题不少，我们向物业、社区反映过很多次了。”有居民指出，小区问题存在的重要原因在于分类指导有所懈怠，虽然也有垃圾分类员，但他们承担更多的是二次分拣工作，基本谈不上分类指导。

当天下午，记者看到两名穿着橙色制服的人员骑着小车，拿着一个尼龙袋，从垃圾桶中取出几小袋垃圾，把里面的脸盆、纸箱等部分可回收物装进了尼龙袋，随后又把剩下的垃圾放回桶中，短暂停留之后就离开了。此后，居民们陆陆续续混投着垃圾，也没见有人进行分类指导。

属地芍药居三社区居民委员会工作人员表示，芍药居10号、11号楼属于老旧小区，其中10号楼无物业管理，为了更好地进行垃圾分类，社区此前也组织过党员、志愿者进行值桶工作。针对居民反映的问题，社区已第一时间张贴宣传海报，招募志愿者，并且会发动社区工作者轮流进行桶前值守。

垃圾乱扔 撤桶后破窗效应凸显

丰台区阳光星苑南区2号楼前曾经设有垃圾桶，后来由于撤桶并站，进行定点投放，垃圾桶就被移走了。有居民反映，垃圾桶所对应的铁架子没有拆除，很多居民还是习惯在原址丢垃圾，导致异味严重。在拨打12345热线反映之后，社区方面回复称已经对铁架子进行了拆除。

4月11日，记者来到市民所说的问题点位发现，垃圾随意丢弃的现象依然存在，不仅有成袋的垃圾，还有一些腐烂的菜叶等厨余垃圾也被直接丢弃在了地上，周围还有不少油污。不仅2号楼前如此，旁边的1号楼也有同样的问题。垃圾堆旁就是停车位，一名男子从车里出来之后，随手就把喝完的矿泉水瓶丢在了垃圾堆里。

记者注意到，就近的垃圾投放点设置在两栋楼之间的主干道旁，距离几处垃圾堆也就不到100米的距离。“有些人为了图省事，不愿多走几步路，就随手扔在了楼下。”有居民说。

位于大兴区的灵秀山庄小区也存在同样的问题。市民张先生反映，小区的每个单元原先都设置有垃圾桶，后来为了更好地进行垃圾分类，也都撤除了，但仍有不少居民在垃圾桶的原址乱丢垃圾。

4月12日，记者在小区走访了一圈发现，单元楼前乱丢垃圾的问题普遍存在。垃圾桶撤走后留下的那部分小小空间，竟然成为了有些居民眼中的天然垃圾场。虽然每处点位都有物业张贴的“请勿投放”提示标语，但效果并不明显。“起初物业的提示还有点用，后来很多人都懈怠了，懒得再去定点投放了。”一位居民说。

灵秀山庄小区有20余栋楼，不过记者仅仅发现了四处垃圾投放点。“桶站设置不合理”“走过去太麻烦”，谈及问题出现的原因，不少居民如是说道。“小区很大，但是现在垃圾桶特别少，而且垃圾投放点和单元楼有一段距离。就拿我来说，每次下楼走到垃圾投放点，起码需要10分钟，很多腿脚不便的老人就更费劲了。”有居民告诉记者，为了省时省力，有的人就把垃圾扔在了楼前。见没人管，越来越多的人开始效仿，破窗效应日益凸显。

部分小区居民表示，为了把垃圾分类好事做好，除了居民自觉投放之外，建议社区也要充分考虑大家的投放需求，比如，桶站的位置是不是绝大多数居民都认可的，是不是也应该适当安排志愿者从旁指导投放……总之，垃圾分类关键看细节，根本还在管理上。（实习记者 孙延安）