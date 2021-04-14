北京顺义推疫苗服务温馨“四件套”

首针接种率达92.94%——顺义区新冠疫苗接种工作亮出最新成绩单。截至昨天，该区18岁以上人群累计接种新冠疫苗150.43万剂次，其中第一剂次累计接种96.47万人，接种率为92.94%；第二剂次累计接种53.96万人，接种率为51.99%。为加快推进新冠疫苗接种，各接种点开足马力，推出老人专车接送等温馨服务“四件套”。

昨天9时，后沙峪镇新冠疫苗接种点里，15个疫苗接种台一字排开，接种者“即来即打”。来自双裕西区的居民王先生说：“昨天晚上通过居委会报了名，随后就接到通知，早上坐公交车过来，扫码、登记、接种，过程非常顺畅，10分钟就打完了！”

接种点二层，一面文化墙挺显眼。原来，为了提高接种效率，接种点组织医护人员业务能力大比拼，根据每日登记、接种工作量前三名打分，积分成绩最高者被选为“日之星”“周之星”，接受百姓监督。“3月15日开始评选，我们的最快登记率、接种率提升了4倍！”北京空港医院社区部副主任王佳利介绍。

不仅有速度，更要讲究温度。在疫苗接种点户外等候区，工作人员搭起遮雨遮阳棚，棚下设“一米凳”，方便接种者在排队时坐下来休息；为60岁以上老年人设绿色通道，并提供专车接送、全程陪护服务；制作温馨提示卡，提醒第二针接种时间以及注意事项。王佳利介绍，接种点还为有需求的企业、单位配备专用大巴，开设周末场、夜间场，同时设置了“爱心驿站”，为接种者免费提供矿泉水、面包等爱心餐食。后沙峪镇还制作了一批科普文字和视频素材，通过公众号、视频号、抖音号等形式，向辖区居民宣传疫苗接种知识。

目前，“四件套”温馨服务正在推广中。顺义区26个接种点还制定了接种点服务工作指引，优化流程构建15分钟接种通道。（记者 杨绪军）