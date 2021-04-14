“春苗行动”为侨胞撑起“安全伞”（侨界关注）

四月十二日，在柬埔寨金边的王家军总医院，在柬中国公民等待接种新冠疫苗。

高炳南摄（新华社发）

四月五日，在斯里兰卡科伦坡港口城疫苗接种点，一名中国公民接种疫苗。

新华社记者 唐 璐摄

3月7日，中国国务委员兼外交部长王毅在两会记者会上宣布，中国将推出“春苗行动”，积极协助和争取为海外同胞接种疫苗。一个月以来，一场中国疫苗的春雨在海外多国润物无声。据外交部消息，截至4月2日，“春苗行动”已在多个国家“落地生根”，20多万海外同胞已在当地接种新冠疫苗。来自中国的“春苗”，正播撒向更多国家，为更多海外同胞送去安全，送去安心。

“如愿打上了中国疫苗”

“什么时候能打上中国疫苗？”在斯里兰卡第二波疫情反弹期间，斯里兰卡华文媒体人杨诗源每天都能在微信公众号后台看到粉丝留言。没想到，中国疫苗来得比想象中快。

在斯里兰卡中国公民国产新冠疫苗登记与接种服务小程序登记注册后，4月2日，杨诗源接到组织方的电话，组织方详细告知了疫苗接种的地点、时间段和需要携带的资料。“接种组织井井有条，过程高效，我还没反应过来就结束了。我在撩起袖子给斯方卫生人员接种前，她特意将疫苗瓶子上的国药疫苗编号展示给我拍照。”杨诗源对接种现场的情形印象深刻。“在接种现场，我听到最多的话就是‘感谢祖国’。还有不少人激动地说，第一次在斯里兰卡见到这么多同胞！”

“我算是全塞尔维亚第一批接种中国疫苗的侨民了！”塞尔维亚丽水商会会长邹军勇言语中流露出骄傲，“1月中旬，塞尔维亚从中国采购的第一批疫苗运抵的时候，我就去排队接种了！”当天，他在疫苗接种点排了两三个小时的队，终于如愿打上了中国疫苗。“当时排队的人特别多，中国疫苗在塞尔维亚特别受欢迎！”邹军勇说。

随着“春苗行动”在塞尔维亚铺开，中国驻塞尔维亚大使馆组织当地所有侨团进行疫苗接种登记，先后组织两批大规模统一接种。“旅居塞尔维亚的中企员工和侨胞大约有6000人，目前大约80%都接种了疫苗。我身边的朋友几乎全都接种了！”邹军勇说。

在柬埔寨金边，柬埔寨中华文化交流协会会长李成建这几天正在忙着组织侨团成员接种疫苗。“我们4月11日拿到疫苗注册单，12日下午就可以去接种疫苗了。效率非常高！”李成建告诉本报记者，为了通知到每个会员，让住处离接种点比较远的会员能赶上这次接种，他所在的社团统一组织会员13日一早一起去接种疫苗。

“像救命稻草一样珍贵”

自中国外交部宣布启动“春苗行动”以来，埃及、纳米比亚、津巴布韦、刚果（布）、斯里兰卡、柬埔寨等多个国家开始为当地中国公民接种中国新冠疫苗。

3月31日，中国捐赠首批国药疫苗抵达斯里兰卡首都科伦坡。4月5日，“春苗行动”计划正式在科伦坡港口城疫苗接种点启动，斯里兰卡全岛设立科伦坡、汉班托塔、康提、普特拉姆4个接种点。截至4月6日晚，共有2469名中国公民在4个接种点顺利完成首剂疫苗接种。

在柬埔寨金边，4月10日，为在柬中国公民接种新冠疫苗的专项安排在王家军总医院正式实施，标志着“春苗行动”在柬启动。此次专项安排计划为10000人接种疫苗，主要针对已报名登记的中国商会会员企业员工和在柬的港澳台同胞。在柬的中国公民通过接种疫苗摸底登记小程序登记，驻柬使馆将调查名单转交柬方，柬方将登记人员纳入柬疫苗接种体系，按照优先接种顺序适时安排接种。

中国驻埃及使馆3月15日启动了埃及的“春苗行动”，依托埃及当地的疫苗接种体系，为在埃及的5800多名中国公民分批陆续接种中国国药集团研发生产的新冠病毒灭活疫苗。在埃中国公民被纳入到优先接种群体，接种名额从优先人群中随机抽签产生，抽中者即可免费接种疫苗。

“旅埃侨胞都非常重视和期盼接种中国疫苗！”埃及中国和平统一促进会会长陈建南言语有些激动，他的侨胞朋友中，有人为了接种疫苗，专程从遥远的城镇赶到埃及首都开罗。尽管目前被抽中接种的比例很低，但侨胞们都热切希望能早日接种疫苗。“中国疫苗对我们来说就像救命稻草一样珍贵。”陈建南说。

“如果没有大使馆的统筹安排，集中成批接种，侨胞接种疫苗很难这么快速高效。”邹军勇说，在大使馆的统筹下，所有塞尔维亚侨团填写表格，对侨团成员进行疫苗接种登记。名单汇总后，再由大使馆安排统一时间段到指定接种点接种，基本上是‘一条龙服务’。邹军勇负责的社团大约有300余名会员，目前已有200多人接种了中国疫苗。

“自豪感油然而生”

杨诗源还记得，在开始为中国同胞接种疫苗的当天，前来支持“春苗行动”实施的全体斯里兰卡卫生工作者，在准备工作基本就绪、工作即将开始之前，安静有序地走到“传承中斯友好，共筑抗疫长城”的中英文背景板前拍了一张很正式的合影。

“我在现场感受到了他们对‘春苗行动’的认可，那一幕有种难言的庄严意义。”杨诗源说。

那天，不少侨胞都不约而同地在接种点指示牌前合影留念，还有同胞自发带上了中国国旗。“那一刻我切身体会到了，祖国是我们的温暖依靠，自豪感油然而生！”杨诗源说。

“由于埃及不具备生产疫苗的条件，埃及获取疫苗主要依靠中国和其他国家援助，或从西方购买。与此同时，埃及疫情蔓延形势较为严峻。尽管中国向埃及捐赠了65万剂新冠疫苗，埃及疫苗仍十分紧缺。”陈建南说，尽管疫苗紧缺，目前，在埃中国公民被纳入优先接种人群，通过埃及疫苗紧急接种系统登记注册后，就有机会免费接种疫苗，这离不开中埃两国间的深厚友谊。“在严峻的疫情形势下，我们每个人的力量都显得非常渺小，祖国的关怀给了我们防护疫情的希望。”陈建南说。

“在塞尔维亚，中国疫苗是最主流、最受欢迎的！”邹军勇说，他的当地朋友遇到他都迫不及待地“炫耀”，自己也接种了中国疫苗。在塞尔维亚，他切实感受到当地民众对中国疫苗的认可。塞尔维亚先后4次从中国采购了250万剂新冠疫苗，每次疫苗运抵都引发热烈反响。

“能在距离祖国万里之遥的欧洲国家接种到中国国药疫苗，离不开祖国的强大和祖国对海外侨胞的关心，也离不开中塞两国达成的深厚友谊。”邹军勇说，“身在海外，如果一个人能接种到中国疫苗，是这个人的幸运。如果所有身边的侨胞朋友都能接种中国疫苗，这是祖国的力量，给了我们共同的保护！”