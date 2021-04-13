套路百出 健身房私教可“一周速成”

“80后”杨煦被朋友带到健身房，一名教练主动拉他做了一组高强度的“体能测试”，杨煦感觉身体很不舒服。教练添油加醋称他身体状况很差，还不如50岁的人，必须马上开始健身。杨煦糊里糊涂被“忽悠”买下了5000元的私教课程。

“新华视点”记者在北京、上海等一线城市走访发现，为吸引消费者办卡买课，一些健身房套路百出，令人防不胜防；年卡费动辄数千元甚至上万元，私教课价格更高。

竞争日趋激烈

教练完不成业绩被罚吃辣椒

随着竞争日趋激烈，健身房千方百计拉人头。一位健身教练讲述他曾目睹的事例：有教练推销课程，一位女学员以“没带钱，下次再买”为由婉拒，教练不依不饶，说“没带钱没关系，可以押东西”，最后竟把女学员的结婚戒指押下来，惹得女学员的老公来大闹了一场。

在大众点评网等平台，不少网民讲述“被逼单”的遭遇：“被教练强制买了个课程，两个肌肉大汉堵着过道弄得我不敢走，态度极其恶劣。”

记者了解到，健身房教练身上大多承担着销售任务，销售业绩直接关系到教练的收入。一些健身房还会向教练收取“保证金”，没完成业绩就要没收。还有健身房规定，完不成业绩的要罚吃辣椒、芥末、柠檬，甚至遭受辱骂、剃头等羞辱。

“以前针对教练的培训只教技术，现在已经把销售技巧都放进来了。”资深从业者刘进说，“从接待到成交，该说什么、做什么，是一整套流水线式的操作，就是为了让客户没办法拒绝，提高销售额。”

业内人士透露，为留住客户，健身房还会运用一些“潜规则”。比如把男会员安排给女教练带，女会员安排给年轻的男教练带，一些健身房甚至鼓励教练“打感情牌”，“像谈恋爱一样维护学员”。一位教练告诉记者：“有个男教练认了十几个学员当‘干姐姐’，还有教练对客户有求必应，陪聊天、陪吃饭、陪逛街……”

优质教练稀缺

美发师、厨师“速成”健身教练

曾在石家庄一家健身房请了私教的张晓超说，办卡时教练说得天花乱坠，安排了详细的训练计划，办卡以后就敷衍了事。“刚开始教练主动找你约课，后来就得你主动找他，如果不找他也不管你，给人感觉就是巴不得你不来。”

在当前的健身市场，私教爆红。但记者采访发现，健身教练的入行门槛较低，相当一部分教练都是经过两三个月培训就上岗，有的甚至“一周速成”。

“看到健身教练挣钱多，很多人都入场了。”健身业内人士李星然说，有的教练可能一两个月前还是美发师、厨师，有的是在健身房做销售、街上发传单的，一旦店里缺人就“赶鸭子上架”，简单培训后换身衣服就充当教练带顾客。

一位健身房经营者坦言，他的健身房里有11个教练，只有4人经过了相对专业的培训，其余的都是非专业，简单培训一两个月就上岗了。“现在行业内超过一半的人可以说都是速成教练，真正专业的健身教练很少，优质教练更是稀缺。”

记者发现，市场上有大量教练培训机构，缴纳一两万元，集中培训两三个月，就能拿下多个资格证书，但这些培训的质量参差不齐。一位健身房经营者说，他对持资格证书的求职者进行笔试，考的是最基本的健身知识，但大部分人连及格分都达不到，“培训水分比较大。”

行业乱象丛生

业内相关规范滞后

“近些年健身行业取得了爆发式增长，各种乱象也随之出现。”健身平台企业CHINAFIT总经理闫四海说，“目前行业已经有进入调整期的迹象，越来越多的人开始认识到，要想长久发展，必须换个活法。”

一些专家认为，要保障健身行业健康有序发展，维护消费者合法权益，还需完善相关法律法规，加大监管力度，强化行业自律。

北京志霖律师事务所律师赵占领等专家表示，整体来看，相关规范仍然滞后于当前健身行业的发展，立法机构和相关职能部门应当尽快加以完善。

加强行业自律也成为不少业内人士的共识。北京师范大学体育与运动学院教授毛振明建议，有关部门应当鼓励健身行业协会的建立和发展，通过行业协会来凝聚行业共识、制定行业规则，如设立从业标准和门槛、明确行业服务规范、建立从业机构和人员“黑名单”等，从而规范企业行为，营造健康的竞争环境和消费环境。