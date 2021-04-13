乍暖还寒 “春捂”也得“捂”对地儿

开春儿，正是万物复苏、气温升高、早晚温差变大的时候。“一冷一暖”之间，最容易生病。这个时节可别忘了“春捂秋冻”这个经典的养生法则——今天，我们就来详解一下，这其中的道理和关于“春捂”的各种问题。

“春捂秋冻”是有科学道理的

“春捂秋冻”包含了季节养生的精髓，这也是“天人合一”最朴素的体现。冬季到春季，是阳气逐渐生发的时候，但冬季的寒冷仍未彻底退去。此时，如果过早换上薄衣服便会受寒而伤了阳气，同时使肌肤腠理闭塞而影响阳气生发。因此，春季适当地“捂”可以帮助身体阳气顺利生发。此外，过早地脱掉棉衣，一旦气温下降，就会难以适应，使身体抵抗力下降，邪气乘虚而入，容易引发各种呼吸系统疾病及冬春季传染病。

而秋季则相反，夏季的炎热仍未退去，不要过早过多地增加衣服，适当冻一下，可以让肌肤腠理紧密，而帮助身体阳气的“收敛”。这还有助于锻炼耐寒能力，在逐渐降低温度的环境中，经过一定时间的锻炼，能促进身体的新陈代谢，增加产热，提高对低温的适应力。

“捂”到这个程度就算到位了

说起“捂”，大多数人都知道是穿厚点。但是问题来了，多厚算厚？捂到什么程度？每个人体质不同，对寒热的耐受程度也不同，所以“捂”的程度自然也不同。当你觉得自己穿的衣服足够让周身及四肢温暖，甚至达到稍活动一下就可以微微冒汗，这算“捂”到位了。

北方的初春还会有倒春寒，寒意十足，所以“春捂”就更重要了。但随着气温上升，到了暮春时节，一天里你都觉得周身温暖的时候，就不必再捂着了。而随着方位的南移，温度也是逐渐上升的。南方的朋友则更应该灵活处理，尤其初春的早晚还是有必要“捂”的。

这四个部位最应该“捂”

头颈部：头为诸阳之会，人体经脉多汇聚于头部，头部得不到保护，就像热水瓶没有盖子一样，体内阳气最容易散掉；颈部上承头颅，下接躯干，称得上人体的要塞。颈部受凉，可使局部血管收缩，血流速度降低，甚至诱发眩晕、大脑供血不足等不适。

脚部：寒从脚起，人体下身的血液循环要比上部差，容易遭到风寒侵袭。过早穿上短裙、破洞牛仔裤、露出脚踝，都会增加患关节炎或多种妇科疾病的概率。

腹部：腹部温度太低会导致胃肠道疾病、妇科疾病、男性生殖系统疾病出现，所以腹部保暖是保护胃、脾、肠，预防消化不良和拉肚子很好的方法。

背部：背为督脉之海，也是阳脉之海，是一身阳气汇集的地方，背部保暖可预防疾病，减少感冒概率；后背如果受寒，容易阳气不足，有碍阳气升发。

“春捂”也要因人而异

不“捂”不行，“捂”过了也不行。“捂”的程度应以自身感觉温暖，又不出汗为宜。春季，蓄积于体内的阳气外发，若内藏阳气过多，就会化成热邪，诱发鼻腔、牙龈、呼吸道、皮肤等部位出血，以及头晕目眩等症状。“春捂”更多适用于平时体质虚弱的年轻人、抵抗力较弱的老年人、久病之人，以及儿童。而对于青壮年，尤其是那些体质偏于燥热、阴虚或者湿热的人，“春捂”就不一定适合了。（孙宪莹）