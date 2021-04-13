清热利咽 吃珧柱西洋菜煲排骨

推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：清热利咽、润肺止咳

推荐人群：春季肝火旺盛人群。

材料：西洋菜250克、珧柱8粒、蜜枣1粒、排骨250克（3~4人份）。

烹调方法：西洋菜摘去老叶、裁掉老根茎，洗净备用；珧柱、蜜枣稍稍清洗后泡水，排骨飞水后备用。汤煲内加入蜜枣及珧柱，加水2000ml，武火煮15分钟，改文火煲30分钟，加入西洋菜加大火候煮15~20分钟，加食盐调味即可。

汤品点评：春季万物生长，阳气升发，肝火旺盛，人容易出现一些咽干咽痛、干咳的小症状，可以试试用西洋菜煲汤，有润肺、止咳、利咽等功效。春天的西洋菜口感会稍稍老一些，味道稍带苦，不太适合清炒或者滚菜汤，但适合用来煲骨头汤。西洋菜汤的汤味浓郁，味道特别香，闻到香味都有精神一振的感觉，而且西洋菜经过较长时间烹煮变得绵软，就算是牙齿不好的老年人也能吃一点。西洋菜性凉，有清热、凉血、解毒的功效，也适合因肺热咳嗽者；实验室数据表明，西洋菜中的维生素、矿物质都比较高，有较高的食用价值。另外，西洋菜，跟西兰花、白菜等一样，都是属于十字花科的植物。特别是平时有吸烟习惯或者是常熬夜的人群，在春天可以多喝喝这款汤水。