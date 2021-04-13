湖北省卫健委联合中科健康产业集团助力肿瘤患者

4月9日上午，湖北省卫生健康委员会、湖北省第三人民医院、中科健康产业集团在省三医院举办2021年第27届“全国肿瘤防治宣传周”湖北站系列活动——中科健康产业集团对湖北省三医院肿瘤患者捐赠启动仪式。

湖北省卫健委机关党委专职副书记郑正春、湖北省第三人民医院党委书记朱文成以及中科健康产业集团代表陈华松参加启动仪式。

据相关负责人介绍，本次捐赠活动是第27届全国肿瘤防治宣传周湖北站活动的重要组成部分，围绕“点亮抗癌之路，助力健康中国”主题，旨在传播科学理念，消除癌症误区，共建科普品牌，为健康中国癌症防治事业贡献力量。

湖北省卫健委机关党委专职副书记郑正春表示，肿瘤防治事业需要全社会共同参与，像中科健康产业集团这样的爱心企业走进医院，在帮助病人早日痊愈，促进身心健康，预防疾病的蔓延与复发，使病人精神振作地重新适应社会等方面具有积极意义。

湖北省三医院书记朱文成表示，全国肿瘤防治宣传周是我国历史最悠久、规模最大、影响力最强的肿瘤防治品牌科普活动，此次中科健康产业集团的捐赠是对医院肿瘤防治工作的一种强有力的支持。

中科健康产业集团代表陈华松表示，中科一直致力于公益事业，本次捐赠是今年抗癌周活动湖北站的第二次捐赠，今后中科还将继续开展此类关爱肿瘤患者的公益活动。

活动当日，中科健康产业集团与湖北省第三人民医院签署了对特困肿瘤患者捐赠的长期战略协议，对接湖北省第三人民医院肿瘤科，协同做好特困肿瘤患者各项困难，帮助特困肿瘤患者更好的康复。