起底健身房乱象：美发师厨师摇身变教练 男教练认学员当“干姐姐”

“80后”杨煦被朋友带到健身房，一名教练主动拉他做了一组高强度的“体能测试”，杨煦感觉身体很不舒服。教练添油加醋称他身体状况很差，还不如50岁的老头，必须马上开始健身。杨煦糊里糊涂被“忽悠”买下了5000元的私教课程。

记者在北京、上海等一线城市走访发现，为吸引消费者办卡买课，一些健身房套路百出，令人防不胜防；年卡费动辄数千元甚至上万元，私教课价格更高。

健身教练背负销售任务 完不成业绩被罚吃辣椒

近十年来，中国的健身房数量呈爆发式增长。国家体育总局统计数据显示，2019年全国健身房总量已超过10万家。

随着竞争日趋激烈，健身房千方百计拉人头。一位健身教练讲述他曾目睹的事例：有教练推销课程，一位女学员以“没带钱，下次再买”为由婉拒，教练不依不饶，说“没带钱没关系，可以押东西”，最后竟把女学员的结婚戒指押下来，惹得女学员的老公来大闹了一场。

记者了解到，健身房教练身上大多承担着销售任务，销售业绩直接关系到教练的收入。一些健身房还会向教练收取“保证金”，没完成业绩就要没收。还有规定，完不成业绩的要罚吃辣椒、芥末、柠檬，甚至遭受辱骂、剃头等羞辱。

“以前针对教练的培训只教技术，现在已经把销售技巧都放进来了。”资深从业者刘进说，“从接待到成交，该说什么、做什么，是一整套流水线式的操作，就是为了让客户没办法拒绝，提高销售额。”

业内人士吐露，为留住客户，健身房还会运用一些“潜规则”。比如把男会员安排给女教练带，女会员安排给年轻的男教练带，一些健身房甚至鼓励教练“打感情牌”，“像谈恋爱一样维护学员”。

一位教练告诉记者：“有个男教练认了十几个学员当‘干姐姐’，还有教练对客户有求必应，陪聊天、吃饭、逛街……”

健身教练入行门槛低充斥速成教练 有人健身变伤身

在当前的健身市场，私教爆红。但记者采访发现，健身教练的入行门槛较低，相当一部分教练都是经过两三个月培训就上岗，有的甚至“一周速成”。

“看到健身教练挣钱多，很多人都入场了。”健身业内人士李星然说，有的教练可能一两个月前还是美发师、厨师，有的是在健身房做销售、街上发传单的，一旦店里缺人就“赶鸭子上架”，简单培训后换身衣服就充当教练带顾客。

一位健身房经营者坦言，他的健身房里有11个教练，只有4人经过了相对专业的培训，其余的都是非专业，简单培训一两个月就上岗了。“现在行业内超过一半的人可以说都是速成教练，真正专业的健身教练很少，优质教练更是稀缺。”

记者发现，市场上有大量教练培训机构，缴纳一两万元，集中培训两三个月，就能拿下多个资格证书。这些培训的质量参差不齐。

太原市民王磊告诉记者，他之前曾在一位私教指导下训练卧推，“比我平时练的重量加了10公斤，练了一段时间就觉得胳膊不舒服。当时也没在意，但是两三年了这个地方还会间歇性地疼，医生说很可能是当时的运动损伤。”

加大监管力度强化行业自律 让健身行业更“健康”

“近些年健身行业爆发式增长，各种乱象也随之出现。”健身平台企业CHINAFIT总经理闫四海说，“目前行业已有进入调整期迹象，大家开始认识到，想长久发展必须换个活法。”

一些专家认为，要保障健身行业健康有序发展，维护消费者合法权益，还需完善相关法律法规，加大监管力度，强化行业自律。

为推动健身行业良性发展，一些地方开始探索相关做法。今年以来，上海、北京等地相继发布健身行业服务合同示范文本，其中提到的“健身会员卡办卡7天冷静期”备受关注。

北京志霖律师事务所律师赵占领等专家表示，整体来看，相关规范仍然滞后于当前健身行业的发展，立法机构和相关职能部门应当尽快加以完善。（记者马晓媛 刘扬涛 高剑飞）