全棉时代发布 “棉”主题色号 倡导可持续生活方式

4月9日下午，全棉时代“棉.自然.出色”主题发布会在北京798艺术中心落幕。发布会上，全棉时代推出5个“棉”主题色号，倡导可持续健康生活方式。

发布会现场嘉宾合影。受访者供图

据介绍，这5个“棉”主题色号分别是守望绿、新生黄、怡然粉、丰收白以及大地褐。

发布会现场，全棉时代创始人李建全说：“全棉时代创立之初，就定下三大原则，即‘质量优先于利润，品牌优先于速度，社会价值优先于企业价值’。企业能长久发展，要看它对用户、对社会的价值到底有多大，这是我们要做的事情。全棉时代秉承‘医学贴近生活，全棉呵护健康’的理念，将棉与人深刻联结，助人摆脱工业化、重归自然。”

据了解，2020年，全棉时代在4月环保主题月，发起#全棉守护地球#倡议活动。本次“棉.自然.出色”主题活动，同样是全棉时代一年一度环保月系列活动再度启航。