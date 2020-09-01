倡导“三减三健”，筑牢健康基石

数据显示，我国慢性病致死人数占总死亡人数的86.6％，不健康生活方式是导致慢性病高发的重要原因，其中因为高盐、高油和高糖所引起的不良饮食习惯，已成为威胁我们健康的重要危险因素。专家指出，长期高盐、高油、高糖饮食不仅易引起高血压、高血脂、肥胖等问题，更会增加患动脉粥样硬化、冠心病、脑卒中等疾病风险。今年肆虐全球的新冠肺炎疫情更是提醒我们，提高免疫力对人体健康和阻击疾病的重要性，我们最应该改变的就是不良饮食习惯和不健康生活方式。

今天是第14个“全民健康生活方式日”，全民健康生活方式行动倡导“三减三健”，即：减盐、减油、减糖和健康口腔、健康体重、健康骨骼，这也是控制和预防慢性病的最有效办法。“三减”目标是：到2030年，人均每日食盐摄入量不超过5克，成人每日食用油摄入量不超过25-30克，人均每日添加糖摄入量不超过25克。但是目前我国大多数家庭和居民的盐、油、糖摄入量都是远远超标的。

随着慢性病逐步成为威胁我们健康的头号公敌，我们应从现在开始强化“三减三健”健康意识，在一箪食一瓢饮中都倡导均衡营养、合理膳食，养成健康生活方式，增强免疫力，打造健康人生。