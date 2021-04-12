国家卫健委：4月11日新增新冠肺炎确诊病例16例 其中本土病例2例

人民网北京4月12日电 （董童）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至4月11日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。4月11日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例16例，其中境外输入病例14例（福建4例，上海3例，广东3例，陕西2例，北京1例，山东1例），本土病例2例（均在云南）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例7例，解除医学观察的密切接触者546人，重症病例较前一日减少1例。

境外输入现有确诊病例209例（其中重症病例3例），现有疑似病例1例。累计确诊病例5435例，累计治愈出院病例5226例，无死亡病例。

截至4月11日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例295例（其中重症病例3例），累计治愈出院病例85495例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例90426例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者996857人，尚在医学观察的密切接触者7619人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者12例（均为境外输入）；当日转为确诊病例2例（均为境外输入）；当日解除医学观察5例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者301例（境外输入276例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例12687例。其中，香港特别行政区11581例（出院11206例，死亡207例），澳门特别行政区49例（出院48例），台湾地区1057例（出院1022例，死亡11例）。