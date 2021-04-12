国内首个《间充质干细胞治疗新型冠状病毒肺炎专家共识》正式发布

记者近日在干细胞治疗新型冠状病毒肺炎临床专家共识研讨会上获悉，国内首个《间充质干细胞治疗新型冠状病毒肺炎专家共识》（以下简称《专家共识》）定稿并发布，《专家共识》意在为国内干细胞治疗新型冠状病毒肺炎临床研究和临床实践提供规范和指导。研讨会由中华医学会感染病学分会、中国研究型医院学会生物治疗学专业委员会主办，国家感染性疾病临床医学研究中心承办。

《专家共识》是根据干细胞治疗COVID-19的最新临床研究进展，联合病毒学、免疫学、感染病学、呼吸病学、流行病学、影像学、药理毒理学和干细胞治疗等领域的多方专家建议，集体讨论形成。《专家共识》系统总结了干细胞治疗COVID-19相关的最新临床研究进展，其内容包括MSC治疗COVID-19的科学依据、临床研究进展、MSC治疗COVID-19的建议以及实施要求等，为应用这项技术治疗新冠肺炎提供了科学的指导。

研讨会上，中国科学院院士、国家感染性疾病临床医学研究中心主任、解放军总医院感染病医学部主任王福生介绍：截至目前，国际上干细胞治疗新冠肺炎的临床注册有70多项，美国、欧洲等国家Ⅲ期临床试验正在加紧推进；我国也有多个团队开展了临床研究，在世界上处于第一梯队。在国务院联防联控机制科技攻关组的领导下，国内多家单位开展了“间充质干细胞治疗新冠肺炎患者临床研究”，目前已顺利完成Ⅰ期和Ⅱ期临床试验，验证了这项技术的安全性和有效性。《专家共识》凝聚了国内专家的集体智慧，有助提升我国在该领域的学术影响力。同时他也强调，下一步深入开展干细胞治疗新冠肺炎大样本临床研究有很大必要性。（记者 崔爽）