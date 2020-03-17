科技部：研究结果显示 干细胞治疗新冠肺炎患者安全、有效

人民网北京3月17日电 （许晓华）17日，国务院联防联控机制就药物疫苗和检测试剂研发攻关最新情况举行发布会。会上，科技部生物中心主任张新民表示，干细胞可以有效降低新冠病毒在患者体内引发的剧烈炎症反应，减少肺损伤、改善肺功能，对肺部进行保护和修复，对减轻患者的肺纤维化具有积极作用。

张新民介绍，新冠肺炎疫情发生以来，科研攻关组第一时间启动了干细胞治疗新冠肺炎临床研究应急攻关项目，包括全球首个获批开展治疗新冠肺炎临床试验的干细胞药物以及完成严格的第三方检测获批开展临床研究的间充质干细胞制剂。研究团队都经过了扎实的临床前研究和质量检定，具有良好的安全性。

“在前期临床研究的基础上，应急科研攻关项目支持的王福生院士团队、周琪院士团队、刘中民教授团队，均已入驻武汉，开展对（危）重型患者的临床研究与治疗，已经治疗了64位患者。”张新民说，结果显示，干细胞治疗新冠肺炎患者安全、有效，能够使重症、危重症患者呼吸困难很快得到缓解或者停止加重。在临床表现、呼吸功能、影像检查等方面均实现好转，一般8—10天可以达到治愈水平。另外，干细胞对于肺纤维化进程的阻断以及促进肺部损伤修复的作用，显示其对于防止肺纤维化、改善患者远期预后具有独特的优势。

为了规范干细胞治疗新冠肺炎的临床研究与应用，3月10日，中国细胞生物学学会干细胞生物学分会和中华医学会感染病学分会联合发布了《干细胞治疗新型冠状病毒肺炎（COVID-19）临床研究与应用专家指导意见》。

“除干细胞治疗外，我们还在探索开展更多的针对重症救治的技术手段。比如人工肝血液净化技术，在试验过程中，与对照组相比，IL6等炎症因子水平显著下降，胸部影像学检查明显改善，呼吸机支持平均天数减少7.7天，ICU监护时间明显缩短，提高了重症患者的救治成功率。”张新民介绍。

张新民表示，下一步将以患者为核心，以武汉为重点，进一步加大力度，推进研究与临床救治的紧密结合。