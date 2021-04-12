个别接种者出现心因性反应 接种疫苗不要过度焦虑

在昨天举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆说，个别新冠疫苗接种者出现了心因性反应，可能与接种疫苗前后紧张或焦虑的心理有关。

接种了新冠疫苗是否会影响宫颈癌（HPV）疫苗接种效果？王华庆说，宫颈癌疫苗和新冠疫苗都是灭活疫苗，理论上不存在相互影响。根据相关要求，新冠疫苗通常不与包括宫颈癌疫苗在内的其他疫苗同时接种，这主要是考虑不良反应的识别。不过，如果遇到狗咬伤或外伤需要接种狂犬病疫苗或破伤风疫苗的情况，专家建议不要考虑接种间隔，可优先接种狂犬病疫苗或破伤风疫苗。

一些年轻女性在接种新冠疫苗后出现头疼、恶心等症状，对此，王华庆表示，根据临床试验及疫苗上市后不良反应监测结果，接种疫苗后，绝大多数全身性反应都属于一般反应，不需要特殊处理，如出现病情加重等情况则要及时就医诊治。王华庆说，监测发现，个别疫苗接种者出现了心因性反应，这可能与接种疫苗前后紧张或焦虑的心理有关。“大家在接种疫苗时不要过度焦虑，放松心态会大大减少心因性反应的出现。”

王华庆提醒，接种前要把自己的健康状况、既往用药史、过敏情况等向接种医生如实说明，由医生做出判断，以保证接种疫苗的效果，尽可能降低风险。（记者 孙乐琪 杨绪军）