教育部：高校大学生疫苗接种工作进展有序、积极稳妥

人民网北京4月11日电 （董童）今日，国务院联防联控机制就新冠疫情防控和疫苗接种有关情况举行发布会。会上，教育部体卫艺司副司长刘培俊详细介绍了当前大学生疫苗接种的工作情况。他表示，教育部从今年2月以来，采取一系列举措统筹教育系统疫苗接种工作。

一是今年2月与国家卫生健康委联合印发的《高等学校春季学期新冠肺炎疫情防控技术方案（第三版）》中，明确提出符合要求的师生要依法依规、知情同意、自愿接种新冠病毒疫苗。

二是4月1日教育部再次印发通知，要求各级教育系统要高度认识疫苗接种工作的重要性，要加强组织管理，纳入属地，统一开展疫苗接种工作，加强宣传，积极动员，这项工作正在有序开展。

三是4月2日教育部召开了全国学校卫生与健康教育工作现场会，在会上向各地教育部门再次部署有序妥善推进大学生疫苗接种工作。近期又印发了通知，要求各地做好大学生疫苗接种的统计工作，建立信息上报制度，动态监测疫苗接种的进度和有关情况。同时，通知要求各地总结好的经验，推广好的做法，把疫苗接种工作当成当前校园疫情防控的一项重要措施抓实抓好。

“关于现在大学生疫苗接种的进展总体情况，是平稳有序的。比如清华大学在3月1日，就开始面向全校在校学生开展疫苗接种的宣传动员和接种工作，取得了很好的经验。会同当地街道、卫生健康以及疾控部门，统筹做好接种点的布置，接种区域的规划，以及组织学生做好各项疫苗的接种工作，提供好服务，做好保障，得到了师生的好评，取得了有益经验。总体来看，全国范围内高校大学生疫苗接种工作进展有序、积极稳妥。”刘培俊说。