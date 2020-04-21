国家卫健委：全国各地预防接种工作正在有序展开

人民网北京4月21日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委疾控局监察专员王斌表示，今年3月份，国家卫生健康委就已经要求全国各地在做好疫情防控的同时，有序地恢复预防接种工作。中国疾控中心还针对在疫情防控期间推迟接种的情况，制定了补种和接种后续剂次的技术方案，这些技术方案和工作要求已在全国各地陆续落实。

王斌提出，现在湖北包括武汉市所有预防接种门诊已全部恢复工作。以北京为例，疫情期间预防接种门诊就没有停止过工作。全国很多地方在开展疫情防控工作的同时，进一步加大预防接种各方面工作的力度，采取了很多好的工作方式方法。比如通过网络、电话进行预约，科学地确定每日接种量；在接种过程中，确定好每一个接种人员的接种时间段，做到来之即种，观察后就离开。国家卫健委也要求各接种点一定要做好消毒、通风，保持环境卫生，预防感染事件的发生。

王斌还介绍，为进一步加强预防接种工作，对预防接种工作已进行了一系列安排，主要包括四项内容：一是严格预防接种工作的操作规范和标准，进一步提高工作质量；二是优化国家免疫规划疫苗的免疫程序，包括对脊髓灰质炎疫苗、含麻疹成分疫苗要进一步的优化程序，让预防接种发挥最好作用；三是进一步完善预防接种单位的建设要求，为孩子和家长们提供一个更好、更安全、更温馨的接种环境；四是进一步加强入托入学预防接种证查验工作，通过入托入学的查验进一步保证每个孩子都能全部完成整个免疫规划过程的预防接种工作。

“在维持正常的预防接种工作的过程中，我们希望记者朋友们能进一步广泛地宣传预防接种工作，让预防接种这一免疫屏障织得更好、更深、更密，确保人民群众的身体健康。”王斌说。