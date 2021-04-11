31省份新增新冠肺炎确诊病例10例 均为境外输入病例

据国家卫生健康委员会官方网站消息，4月10日0—24时，31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例10例，均为境外输入病例(广西3例，上海2例，北京1例，天津1例，山西1例，广东1例，四川1例)；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例7例，解除医学观察的密切接触者487人，重症病例较前一日增加1例。

境外输入现有确诊病例202例(其中重症病例3例)，现有疑似病例1例。累计确诊病例5421例，累计治愈出院病例5219例，无死亡病例。

截至4月10日24时，据31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例286例(其中重症病例4例)，累计治愈出院病例85488例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例90410例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者996340人，尚在医学观察的密切接触者7649人。

31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者22例(均为境外输入)；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察11例(均为境外输入)；尚在医学观察无症状感染者296例(境外输入271例)。

累计收到港澳台地区通报确诊病例12673例。其中，香港特别行政区11568例(出院11193例，死亡207例)，澳门特别行政区49例(出院48例)，台湾地区1056例(出院1020例，死亡10例)。