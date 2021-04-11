城区花粉浓度极高 今日出行注意防护

北京青年报记者从北京市气象台获悉，今天北京城区的花粉颗粒数为每千平方毫米1100-1300粒，依然处于极高水平，建议敏感人群减少外出，必须出行时要做好健康防护，并远离树木繁茂的地方。

昨天白天，北京天空云量较多，以多云到阴为主，天气条件有利于花粉传播。北京全市的花粉浓度呈现出“冰火两重天”的状态。其中，朝阳、通州、丰台、大兴、房山、海淀、东城、西城8个区的花粉浓度处于6级极高状态，怀柔、延庆、密云、昌平、顺义、平谷、门头沟和石景山8个区的花粉浓度则处于1级很低水平。

北京市气象台最新预报显示，今天白天北京上空云量较多，天空阴沉，有小风助力，气象条件有利于花粉传播，预计北京城区的花粉颗粒数为每千平方毫米1100-1300粒，依然处于极高水平。据观测，目前，北京的花粉种类以白蜡树、银杏以及桦木属为主，花粉浓度整体处于极高水平。与此同时，杨柳飞絮也逐渐进入高发期，易敏人群外出需加强防护，对花粉过敏者尽量避免前往花粉浓度较高的区域，并采取积极有效的防护措施，如出现重度过敏症状需及时就医。（记者 赵婷婷）