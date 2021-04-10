新冠病毒疫苗保护期多长？病毒变异了怎么办？权威回应来了

新华社北京4月9日电（徐鹏航、陈席元）新冠病毒疫苗保护期多长？保护期是否只有半年？新冠病毒变异了怎么办？中疾控专家回应：半年保护期后仍会有一定效力，疫苗对现有变异株仍有一定保护力。

中国疾控中心研究员邵一鸣表示，所谓半年保护期只是说一部分人半年后中和抗体会下降，这部分人拥有低的中和抗体，如果一旦被病毒感染，大量记忆细胞会被唤醒，产生免疫力。“这跟从来没打过疫苗的人的免疫力是不一样的。”

中国疾病预防控制中心副主任、研究员冯子健表示，目前，我们在疫苗保护期、持久性这方面的数据都不够充分，这是因为从疫苗实验到上市也就半年左右的时间，能够供我们观察的时间并不长。“从现在的数据来看，我国上市疫苗的保护时间至少可以有半年。是否还会更长？这需要进一步观察。”

针对变异病毒，邵一鸣回应，现有变异株只能部分降低疫苗的保护效率，“我们看到的保护效率下降一般是针对轻症病例，对重症病例的保护效率还是比较高的。”

邵一鸣介绍，接种新冠病毒疫苗后，会为接种者建立对新冠病毒的基础免疫力，假如有一天病毒变异超出疫苗现有的控制范围，之前的针也并不白打。

据北京科兴中维生物技术有限公司董事长尹卫东介绍，公司已启动变异株的疫苗研究。尹卫东介绍，未来，若病毒变异加速到一定程度，一种可能是在现有疫苗基础上增加一个变异株的抗原构成，变为二价疫苗；另一种可能是，在注射现在疫苗的两针之后，再注射一针针对新变异毒株的加强针。

“过去一年，我国新冠病毒疫苗的研发审批流程基本已经理顺，与此前相比，针对变异毒株的研发周期会更短，效率会更高。”尹卫东说。

邵一鸣等业内专家呼吁，目前全球新冠肺炎疫情主要流行地区的毒株变异仍未超出可控范围，应尽快大规模接种疫苗，构建起更强大的群体免疫屏障，同时也可以降低病毒变异的速度，最终尽早遏制住疫情。