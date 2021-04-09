人民网健康·生活
热词：滚动　消费　时尚　妇幼　食品　酒业　茶业　彩票　经济·科技·生态　文旅·体育
人民网>>健康·生活

京医通升级啦！在北京忘带社保卡也可以看病

2021年04月09日18:13 来源：人民网

去医院就诊，社保卡、京医通卡忘带了，必须要回家取一趟吗？近日，京医通就诊服务升级，忘带社保卡也能看病。目前，北京市属医院均已支持“无卡就诊”。

据京医通官方公众号介绍，无卡就诊是指用户使用京医通自助机时，可不用插“社保卡”或“京医通卡”，靠扫描身份证、电子就诊码、医保电子凭证来完成就诊。这样既能提升就诊的体验，也能减少因插、拔卡造成不必要的接触和交叉感染的风险。

此外，部分市属医院还开通了“分时段就诊”功能。患者在预约挂号时，可以选择方便的具体时间段来就诊，精确到每30分钟，让患者更好地管理时间，提高效率。目前北京天坛医院、北京安贞医院、北京积水潭医院、北京大学肿瘤医院、北京朝阳医院、北京口腔医院等18个医院22个院区已开通，更多市属医院将会陆续展开。（来源：综合北京日报）

怎样进行无卡就诊呢？戳下图！

(责编：张文婷、高雷)



相关新闻


热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65367951

邮箱：health@people.cn