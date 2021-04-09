京医通升级啦！在北京忘带社保卡也可以看病

去医院就诊，社保卡、京医通卡忘带了，必须要回家取一趟吗？近日，京医通就诊服务升级，忘带社保卡也能看病。目前，北京市属医院均已支持“无卡就诊”。

据京医通官方公众号介绍，无卡就诊是指用户使用京医通自助机时，可不用插“社保卡”或“京医通卡”，靠扫描身份证、电子就诊码、医保电子凭证来完成就诊。这样既能提升就诊的体验，也能减少因插、拔卡造成不必要的接触和交叉感染的风险。

此外，部分市属医院还开通了“分时段就诊”功能。患者在预约挂号时，可以选择方便的具体时间段来就诊，精确到每30分钟，让患者更好地管理时间，提高效率。目前北京天坛医院、北京安贞医院、北京积水潭医院、北京大学肿瘤医院、北京朝阳医院、北京口腔医院等18个医院22个院区已开通，更多市属医院将会陆续展开。（来源：综合北京日报）

怎样进行无卡就诊呢？戳下图！