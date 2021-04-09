苏州“互联网+护理服务” 破解老人居家护理难题

长期卧床老人，褥疮护理、留置胃管尿管家人不能完成，怎么办？空巢老人，子女不在身边，需要身边健康护理，怎么办？……在苏州，随着“互联网+护理服务”的布点推广，广大社区居民特别是老年人迎来了“福音”。4月8日，苏州市区第一家获卫健部门审批的全科护理工作站——姚桥新苑全科护理站在苏州高新区枫桥街道正式启用。社区居民如果有医护需求，只要在家点点手机，护士就会上门服务，而不必再受奔走排队之苦与床位紧张因素困扰。

刚刚启用的姚桥新苑全科护理站精心打造了一个“互联网+护理服务”平台。该护理站以居民的医疗卫生服务为导向、以社区为范围、为居民提供集医疗、预防、保健、康复、健康教育指导为一体的服务，解决社会中间力量人群的后顾之忧。依托“1+X”照护模式，以护理站为核心，向外辐射服务，由5年以上临床护理工作经验的专业医护人员组成团队，形成15-30分钟半径服务圈，提供全方位、个性化、多样化、多达43项的贴心医护服务，通过“线上申请、线下服务”模式，为高龄或失能、半失能老人，康复期患者和终末期患者等行动不便人群，以及其他有居家护理需求的特殊人群，提供的上门护理服务，服务全过程可追溯，安全有保障，居民如果有医护需求，只要在家点点手机或者电话预约，护士就会上门服务，而不必再受奔走排队之苦与床位紧张因素困扰。真正实现“人在家中坐，护理上门来”。