教育部近日印发《关于进一步加强中小学生睡眠管理工作的通知》，明确提出小学生每天睡眠时间应达到10小时，初中生应达到9小时，高中生应达到8小时。那么，广州的学生哥睡够了吗？记者了解到，由于大部分高中生住校，宿舍基本在11点或之前熄灯，但许多小学生和初中生的就寝时间较晚。有老师表示，二年级的小朋友就有黑眼圈了，看着让人心疼。不少校长表示，要保证孩子的睡眠时间和质量，需要家校共同努力。

小学生每天睡眠时间应达10小时

教育部《通知》明确，根据不同年龄段学生身心发展特点，小学生每天睡眠时间应达到10小时，初中生应达到9小时，高中生应达到8小时。省级教育行政部门要结合实际统筹安排学校作息时间。小学上午上课时间一般不早于8:20，中学一般不早于8:00；合理安排课间休息和下午上课时间，有条件的要保障学生必要的午休时间。《通知》强调，防止学业过重挤占学生睡眠时间。一方面，中小学校要加强作业统筹管理，使小学生在校内基本完成书面作业、中学生在校内完成大部分书面作业；另一方面，校外培训机构培训结束时间不得晚于20:30，不得以任何形式布置作业。《通知》提出，要指导家长和学生制订作息时间表，合理确定学生就寝时间，小学生一般不晚于21:20，初中生一般不晚于22:00，高中生一般不晚于23:00。个别学生经努力到就寝时间仍未完成作业的，应按时就寝不熬夜。《通知》要求，要加强学生睡眠监测督导，将学生睡眠状况纳入体质健康监测和教育质量评价监测体系，纳入日常监督范围和政府履行教育职责督导评价，设立监督举报电话或网络平台，确保要求落实到位，切实保障学生良好睡眠。

孩子睡眠问题

需要家校共同努力

事实上，这并不是教育部第一次对学生睡眠时长提出要求。教育部《义务教育学校管理标准》（2017年）就规定了小学生每天睡眠时间应保证10小时，初中生9小时。但从记者了解到的情况来看，学生睡眠时间不够，成为“特困生”的问题，并没有得到有效解决。

小学五年级家长许女士告诉记者，孩子晚上11:00睡觉，早上7:00起床，中午有1小时左右的睡眠时间。“我觉得她够睡了。”许女士说，孩子的生物钟已经形成，太早睡反而睡不着。家长陶先生则表示，大儿子在上小学，以目前小孩的情况看，基本上要晚上11点后才能睡觉。

一位小学班主任向记者感叹，自己二年级班上，就有孩子有黑眼圈了。“我开家长会特意跟家长们提出了这个问题，让孩子多睡一会儿。保证孩子的睡眠时间和质量，需要家校共同努力。”这位老师说。

策略：

监测学生睡眠情况

做好家校沟通

记者了解到，广州市中小学的上课时间，基本不早于教育部《通知》的要求。以小学为例，广州大部分小学第一节课都安排在8:20-8:30之间。但由于课前有晨读，所以一般要求小朋友在8:00左右到校。

花都区新雅小学校长吉庆燕表示，完全赞同教育部的要求和做法。学校会开展对本校学生睡眠时长、睡眠质量的监测和摸查，并通过家长会、家长沙龙、专家宣讲等方式，让家长了解孩子保证良好睡眠的重要性，并请老师和做得比较好的家长们给出建议，分享经验。如果有孩子在摸查中达标程度太低，睡眠不限不足的，将安排老师到户到家随访，有针对性地进一步加强家校沟通。她坦言，见过不少例子，明明父母挺高的，孩子因为缺觉，反而个子一般，身体素质也不是很好。“孩子有足够而良好的睡眠，才能健康生长。”吉庆燕说。

黄埔区新港小学校长温丽珍告诉记者，学校已经跟家长们做过沟通，如果孩子们晚上9点都做不完作业，就不要做了。同时，也鼓励同学们不要太早到学校。另外，学校非常注重体育锻炼，每个孩子每天在校能有1小时以上的运动时间。孩子充分锻炼，也有助于提高睡眠质量。