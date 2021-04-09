走着走着就睡着了？不是太累，是病

年轻力壮的小伙子，正在跟你热火朝天地讨论某个话题，一分钟没留意，他竟睡着了，还打起了呼噜；身边的人正开着车跟你侃大山，两分钟没说话，你扭头一看，他拼命地在点头打瞌睡，这可太吓人了……别以为他们只是太困了，很可能是患上了一种严重的睡眠疾病——发作性睡病！

暨南大学附属第一医院睡眠医学中心主任潘集阳教授提醒，一定要重视这种可危及生命的疾病。

六成患者发生猝倒症

发作性睡病是一种慢性、致残性神经疾病，目前约影响全世界20-67人/100000。多达60％的患者会发生猝倒症，这是清醒时肌肉紧张非自主地消失的现象，通常由强烈的情绪引发。其他症状还包括夜间睡眠紊乱、睡眠幻觉和睡眠麻痹等。

潘集阳介绍，发作性睡病的危害非常大，第一，患者会突然发生不可控制的睡眠，并且不分时间，不分地点，不分场合，睡眠发作的时候无法控制，所以会给工作生活带来很大的不便，比如开车的时候突然睡着，从事危险的体育活动，如登山、游泳会发生跌倒、骨折或者溺水，都会严重危害安全甚至危及生命。

第二，患者在清醒状态下，身体的随意肌经常突然失去张力而跌倒在地，通常持续几秒钟，偶尔可以达到几分钟，但是并没有丧失意识。但因为跌倒发作没有先兆，所以也非常容易造成人身伤害甚至生命危险。第三，会导致患者出现注意力不集中，学习成绩下降，学习困难影响青少年的认知功能，由于睡眠中会出现强烈的幻觉，所以患者的心理压力特别大，出现情绪不稳定，如抑郁易怒、喜怒无常攻击等行为。

调整生活习惯配合药物可治疗

患了发作性睡病应该如何治疗呢？

潘集阳指出，对于发作性睡病患者而言，首先是帮助其调整生活习惯，比如增加白天的睡眠时间，尽量不从事长时间持续性工作的行业，但这种辅助性的治疗措施作用不大，主要还是要靠药物治疗，大部分的患者都需要进行药物治疗，主要为控制猝倒发作及治疗日间过度睡眠。

六招助你拥有良好睡眠

根据中国睡眠研究会发布的最新睡眠调查报告，在过去一年时间里，人们的整体入睡时间延迟了2到3个小时，对睡眠问题的搜索量也增长了43％。但人们重视睡眠，却由于没有第二天早起工作的压力使晚睡晚起成为新的生活规律；白天睡眠时间过长，导致晚上入睡困难；焦虑情绪导致睡眠质量下降甚至失眠……如何改善睡眠状况，提高睡眠质量呢？

潘集阳支招如下：

①睡前小时内避免接触咖啡、浓茶或吸烟等兴奋性物质;

②睡前不要饮酒,特别是不能利用酒精帮助人入睡;

③每日规律安排适度的体育锻炼,但睡前3-4小时内应避免剧烈运动;

④睡前不宜暴饮暴食或进食不易消化的食物等；

⑤养成规律的起床和睡觉时间；

⑥调节情绪，化解生活压力等。

如果睡眠问题影响到了日间学习、生活功能，应及时到医院睡眠门诊或睡眠医学中心就诊。

潘集阳强调，目前已经有许多研究表明，睡眠与免疫密切相关，正常睡眠可以让机体在晚间分泌抗炎性因子，对于抗感染等都有重要意义。长期睡眠障碍或睡眠剥夺，会引起炎性反应和免疫功能的紊乱，引起心血管疾病、内分泌疾病、肿瘤、卒中、抑郁等心身疾病，甚至认知功能下降，加快老年痴呆等；同时睡眠障碍能诱发神经免疫性疾病症状的恶化和疾病进展。良好的睡眠有利于提高免疫力，减少炎性反应，降低机体炎症性疾病的发生率，同时也有利于躯体疾病的恢复。