第三届中医药文化大会将于9月在邢台内丘举行

会议现场

近日，第三届中医药文化大会新闻发布会在北京召开。据发布会消息，第三届中医药文化大会将于 2019 年 9 月 20—23 日在河北邢台内丘举行，以“再现扁鹊精神，坚定中医信仰，凝聚文化力量，助推产业发展”为主题，由第三届中医药文化大会、2019中国（邢台）中医药大健康博览会、扁鹊文化节三部分构成。

中医药文化大会执行主席刘峻杰

会上，中医药文化大会执行主席刘峻杰介绍到，大会组委会十分重视中医文化事业与大健康产业的发展，已组织多批专家、企业家到当地进行考察，帮助内丘和邢台市做好中医药文化产业发展思路，参与打造一批永久性的文化产业项目。同时，将通过大会平台开展招商引资活动，争取促进一些产业项目落地，推动区域的可持续发展。

中国药膳研究会会长杨锐

中国药膳研究会会长杨锐致辞时表示，在数千年中医药传承、创新、发展的背后，蕴含着深厚的中医药文化积淀。通过发掘、擦亮、光大这块品牌，可以进一步发挥医祖文化软实力的优势。

发布会上，河北邢台副市长邓素雪表示，近年来，邢台市委、市政府把加快发展中医药事业摆在重要位置，制定出台了一系列政策措施，确定了中医药在经济社会发展中的重要地位，中医药文化建设蓬勃开展。内丘县先后建立了扁鹊医院、扁鹊中医药文化一条街，有力地促进了中医药文化传承和发展。

河北邢台内丘县长杨辉

会上，河北邢台内丘县长杨辉表示，内丘县是华夏中医鼻祖——扁鹊行医的神圣故地，作为扁鹊中医药文化的发祥地，是传承教育基地以及古典中医科学成果展示宣传的窗口。继成功申办第三届中医药文化大会后，内丘县为大会的筹备作了充分准备。

据悉，本届大会由中华中医药学会、世界中医药学会联合会、中国中药协会、中国中医药信息研究会等十大行业团体与邢台市人民政府联合主办。首届中医药文化大会”于2017年12月在深圳市召开；“第二届中医药文化大会”于2018年10月在江西抚州市举办；第三届中医药文化大会将于河北邢台内丘举办。（蔡熊更）