国家卫健委：4月7日新增新冠肺炎确诊病例24例 其中本土病例11例

人民网北京4月8日电 （记者崔元苑）据国家卫生健康委官网消息，4月7日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例24例，其中境外输入病例13例（上海9例，内蒙古1例，江苏1例，广东1例，陕西1例），本土病例11例（均在云南）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例9例，解除医学观察的密切接触者381人，重症病例较前一日增加1例。

境外输入现有确诊病例186例（其中重症病例1例），现有疑似病例1例。累计确诊病例5384例，累计治愈出院病例5198例，无死亡病例。

截至4月7日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例263例（其中重症病例2例），累计治愈出院病例85466例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例90365例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者994852人，尚在医学观察的密切接触者7423人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者6例，其中境外输入5例，本土1例（在云南）；当日转为确诊病例5例（境外输入2例）；当日解除医学观察5例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者291例（境外输入266例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例12638例。其中，香港特别行政区11539例（出院11163例，死亡205例），澳门特别行政区49例（出院48例），台湾地区1050例（出院1004例，死亡10例）。