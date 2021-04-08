今麦郎凉白开成绩单出炉：蝉联熟水销冠

第104届全国糖酒会如期开幕，兼具健康饮水文化传承与健康安全品质的瓶装饮用水，成为了广大经销商重点关注的选品对象。4月6日，“2021今麦郎战略发布会”在成都召开，今麦郎集团董事长范现国就凉白开瓶装水的创新初心做了主题分享。

发布会上，熟水品类开创者今麦郎凉白开也交出了自己新的成绩单：2019和2020年，今麦郎凉白开两年瓶装熟水全国销量领先。

今麦郎董事长范现国

凉白开最新成绩单出炉，全国销量领先

熟水是指采用不低于100℃物理加热杀菌的瓶装饮用水。2020年度，全球领先的战略信息分析机构欧睿国际，以欧睿Passport数据库为出发点，通过行业访谈、店铺走访等方式，深入研究熟水市场的发展趋势及竞争格局，并对所获取的信息进行交叉验证后，获得了熟水产业的严谨、准确的产业数据。发布会上，欧睿国际食品饮料行业负责人朱思雨表示，根据欧睿独立第三方调研结果，她代表欧睿国际专此声明：

按2019和2020年度全渠道销售量计算，今麦郎凉白开连续两年全国熟水销量领先。

市场数据充分证明了今麦郎凉白开的市场领先地位。行业管理机构也确认了今麦郎凉白开的行业领导地位。

中国食品工业协会副秘书长徐坚指出，我国当前的瓶装水市场，主要是以矿泉水、纯净水等瓶装生水和以凉白开为代表的瓶装熟水等形式存在。瓶装生水添加臭氧试剂消毒，存在溴酸盐残留隐患，饱受消费者诟病。而今麦郎率先采用UHT125℃纯物理高温烧开杀菌工艺，面向市场推出凉白开瓶装熟水，开创熟水品类，既彻底杀灭铜绿等有害细菌，又不会产生溴酸盐问题，将更加安全健康和更加方便饮用的瓶装熟水呈现在消费者面前。行业信息也印证了市场对今麦郎凉白开的认可，2016年至2019年，今麦郎凉白开是熟水品类的主要品牌，销量占行业绝对领先地位。2020年，虽有其他熟水产品品牌加入，但凉白开的销量依然保持领先。

徐坚表示，大健康消费升级时代，行业需要更多像今麦郎这样的企业，从供给端去满足消费新需求，创造更好的产品使用体验和品质。

凉白开成功密钥，原创创新开辟新蓝海

饮用凉白开补充水分，是中国人工作生活的“家常现象”。今麦郎推出凉白开瓶装熟水，重新定义包装饮用水类别，成为包装饮用水市场新的热点话题和增长点，它又有何硬核实力？

在范现国看来，推动世界改变的是分化大于进化。龙头企业不仅要满足消费者现有需求，更重要的是开创新品类，引领消费者新的需求。

中国人自古就有饮用凉白开补水的习惯。明代李时珍在《本草纲目》中记载的太和汤，就是煮沸后的凉白开，其气味甘平无毒，助阳气，行经络。意大利学者利玛窦在《中国札记》中同样记载，中国人习惯饮用凉白开，这对肠胃有好处，也让中国人比欧洲人更长寿，直到七、八十岁仍保持体力。中国人这样一种简单明了的健康饮水习俗，包含着深睿的智慧，消费者的消费新需求，也正是存在于客户的内心心智中。今麦郎只是去挖掘它、提炼它、通过现代化工艺去实现了它。

2016年，今麦郎上线世界第一条熟水无菌生产线，采用UHT125℃纯物理烧开杀菌工艺生产凉白开瓶装水，产品采用方型瓶胚。虽然生产设备投入高、制造工艺要求高、材料成本高，但产品确保饮用水安全健康，并为为全新的熟水品类打造出独特的视觉符号。

范现国认为，生意之道，产品为王；产品之道，品类为王；品类之道，价格为王。今麦郎凉白开持续引领行业快速发展，正是在于给消费者提供了物超所值的新产品，和实实在在的健康饮水新选择。

“在如今的快消品市场，靠模仿跟随甚至抄袭的时代已经过去，中国企业应该围绕消费者的心智去做原创性创新，从日趋复杂多元的市场中另辟蹊径，开辟出新的蓝海。”

凉白开未来愿景，领航熟水品类，剑指百亿

行业数据显示，过去30年，中国瓶装水行业经历了三轮消费升级，第一轮是1989年第一瓶瓶装纯净水的诞生；第二轮是在2000年以后，由纯净水向天然矿泉水的转变。随着消费升级，2016年，《食品安全国家标准包装饮用水》正式实施，在更加强化安全健康等需求的基础上，更能满足消费者文化和情怀需求的瓶装水行业，有望迎来黄金十年，其标志性事件，就是以今麦郎凉白开为代表的熟水品类诞生。数据还显示，未来几年中国瓶装水市场规模将继续保持8%至9%的增速，2025年市场规模有望突破3000亿元。这其中，聚焦健康和安全的熟水瓶装水吸引了越来越多消费者的关注，并以高速增长在市场异军突起。

品类创新和品牌定位领域的资深专家王刚介绍，“目前，多个头部饮用水品牌在熟水品类跟进入局，持续参与到市场竞争中，熟水在成为瓶装水一个重要分支的同时，也在某种意义上助推了今麦郎凉白开的市场认知及拓展。对于凉白开来说，首先是应该包容跟随上车的其他品牌，一起将熟水的价值做深做透，然后是引领广大熟水产品共同将市场做大做强。未来，熟水有望与生水均分千亿级市场，而始终在熟水赛道上领跑的凉白开，则有望率先成为百亿级的超级大单品。”