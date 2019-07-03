渴了？来杯“熟水”吧

炎炎夏日，及时补水、喝水成为生活中更加重要的事。至于喝哪种水、怎么喝水，不同的人有不同的选择。有人习惯喝瓶装矿泉水、冰镇饮料，有的人则更喜欢“大热天喝热茶”，还有人认为凉白开更解渴，到底哪种水更补水呢？上周，在由人民日报社《健康时报》和中国民族卫生协会健康饮水专业委员会联合主办的第三届健康饮水（熟水）产业发展论坛上，来自相关领域的专家、学者会聚一堂，共同就传统健康饮水文化与现代饮用水技术的融合创新展开了深入讨论。

提到国人饮水，就不得不说说在中国已经流传千年的凉白开。早在2000年前的战国时代，我们的祖先就开始饮用凉白开。明代医药学家李时珍也曾在《本草纲目》中写道：“太和汤，谓沸水”，“助阳气，行经络，促发汗”。其中所提及的“汤”，都是指“熟水凉白开”。

凉白开，又称熟水，即沸腾以后的水。中国疾病预防控制中心营养与健康所研究员杨晓光从科学角度对熟水进行了解读：“经过高温加热后，水的分子团簇变小，活性较强，更容易让人体各部位参与水在人体的平衡调节。”

“饮用熟水凉白开是中国人流传千年的养生传统，是中国人的饮水智慧。”中国民族卫生协会健康饮水专业委员会会长金日光则从传统文化角度总结了熟水的妙用。他认为熟水凉白开适合中国人的体质，生水阴寒气息很强，通过加热，能减轻其寒性，从而不影响人体的阴阳平衡。

事实上，近三年来，我国熟水品类的市场增速连续保持全品类第一，也说明了国人对于营养和健康的一种需求。那么，熟水与市场上的另外两种饮用水即纯净水和矿泉水相比，区别在哪里呢？由国家工业信息安全发展研究中心北京市鑫海威信息中心发布的《2019年中国瓶装饮用水行业消费健康趋势报告》指出：矿泉水企业普遍采用臭氧杀菌工艺，但存在溴酸盐（2B类潜在致癌物）超标现象；纯净水聚焦水质安全处理，可以去除水中一切杂质、细菌，但对人体有益的成分也不存在了；熟水电导率大于10μS/cm，能够保留部分对人体有益的矿物质与微量元素。

据《熟水凉白开 健康饮水蓝皮书（2019）》介绍，熟水凉白开是经过UHT125℃超高温灭菌技术处理的包装饮用水，与传统的自来水及市场上普遍的瓶装水有着本质的区别。该工艺是国外顶级的乳制品企业普遍采用的灭菌技术，首先将水过滤后超高温烧开灭菌，然后降温后进入超净无菌冷灌装生产线进行灌装，全程无化学消毒副产物溴酸盐残留，同时保留部分人体所需的矿物质和微量元素。

来自国家工业信息安全发展研究中心鑫海威信息科技情报部的尹亚丽主任，介绍了目前瓶装水市场的多元化发展趋势：“全民健康饮水意识日益高涨，全球健康饮水趋势明显，瓶装水工艺聚焦更安全、更健康。”在她看来，熟水品类凭借技术创新迅速崛起，开启了健康饮水的新纪元。不仅传承了国人饮用熟水凉白开养生的饮水习俗，而且通过技术创新向全世界传递了中国健康饮水理念。文/记者 雷若彤