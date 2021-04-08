高血压患者心率管理有了专家共识

近日，《中国高血压患者心率管理多学科专家共识（2021版）》在京发布。该共识由中国医疗保健国际交流促进会高血压分会和北京慢性病防治与健康教育研究会组织编写，建议将我国高血压患者的心率干预切点定义为静息心率大于80次/分钟。

共识牵头专家、北京大学人民医院孙宁玲教授表示，心率增快是高血压常见的临床表型，可增加心血管事件和死亡风险。由于心率增快的不利影响涉及与高血压密切相关的多种内分泌、肾脏和神经内科疾病，心率管理需要多学科临床医师共同参与。

共识执笔专家、上海交通大学医学院附属瑞金医院施仲伟教授介绍，通过对现有循证医学证据的综合分析，该共识建议将我国高血压患者的心率干预切点定义为静息心率大于80次/分钟。高血压患者首先强调控制血压达标，兼顾心率管理。对高血压伴静息心率增快的患者，应首先排查引起心率增快的基础疾病及其他因素，针对原发疾病和诱发因素进行治疗。对高血压伴静息心率增快者，尤其是合并冠心病、心力衰竭、主动脉夹层及快速心房颤动（伴心室率增快）的患者，可选择兼有降压和控制心率作用的药物。

据了解，该共识在《高血压患者心率管理专家共识》（2017版）的基础上，邀请心内科、神经内科、内分泌科、肾内科等学科专家共同撰写。（记者王倩）