别急 打新冠疫苗不耽误备孕

妊娠期妇女不能接种新冠疫苗，那备孕期能不能接种，接种后发现自己怀孕了孩子还能要吗？18岁以下人群什么时候可以接种？60岁以上人群接种效果怎么样？近日，国家卫健委发布《新冠病毒疫苗接种技术指南（第一版）》以及最新版新冠病毒疫苗接种问答。与此同时，北京市疾控中心也推出了《北京市新冠病毒疫苗接种新版问答》（以下简称“问答”），为公众答疑解惑。

灭活疫苗接种间隔

小于14天建议补种

目前，新冠病毒灭活疫苗需要接种两剂；首剂与第2剂之间的接种间隔要在3周及以上，第2剂在首剂接种后8周内尽早完成。

腺病毒载体疫苗需要接种1剂。

重组亚单位疫苗需要接种3剂；首剂和第2剂的间隔、第2剂和第3剂的间隔建议要在4周及以上。第2剂尽量在接种首剂后8周内完成，第3剂尽量在接种首剂后6个月内完成。

什么情况下需要补种疫苗？“问答”中明确提出，对全程免疫为两或三剂次程序的疫苗，未全程接种者，建议尽早补种未完成剂次，无需按照免疫程序重新开始接种；对在14天内完成2剂新冠病毒灭活疫苗接种者，在第2剂接种3周后尽早补种1剂灭活疫苗。对在14至21天完成2剂新冠病毒灭活疫苗接种的，无需补种。

但，如果接种第一剂疫苗出现严重过敏反应，或任何神经系统不良反应者，且不能排除是疫苗引起的，则不建议接种第二剂次；另外受种对象接种第二剂次时患急性疾病、或处于慢性疾病的急性发作期应暂缓接种。

根据试验研究，接种第二剂次灭活疫苗大约两周后，接种人群可以产生较好的免疫效果。但接种后不建议常规检测抗体作为免疫成功与否的依据。

根据世界卫生组织最新发布的信息，从全球对新冠病毒变异的监测情况看，尚无证据证明病毒变异会使现有的新冠病毒疫苗失效。

疫苗对60+人群安全有效

未成年人暂不推荐接种

60岁以上人群打疫苗安全吗？“问答”中提到，60岁及以上人群为感染新冠病毒后的重症、死亡高风险人群。

目前，4个附条件批准上市的新冠病毒疫苗Ⅲ期临床试验研究纳入该人群的数量有限，暂无疫苗对该人群的保护效力数据。但上述疫苗Ⅰ/Ⅱ期临床研究数据显示，该人群疫苗接种安全性良好，与18-59岁人群相比，接种后中和抗体滴度略低，但中和抗体阳转率相似，提示疫苗对60岁以上人群也会产生一定的保护作用，建议接种。

考虑到目前已有的疫苗尚未获得用于18岁以下人群的临床试验数据，暂不推荐该人群接种。北京市将根据疫苗研发进展和后续临床试验结果，按照国家统一要求安排18岁以下人群接种工作。

打疫苗无需延迟怀孕

接种后怀孕不用紧张

妊娠期妇女已纳入新冠疫苗禁忌人群。那正在备孕的人群是否需要因打疫苗推迟怀孕计划？“问答”中给出了明确说法：对于有备孕计划的女性，不必仅因接种新冠病毒疫苗而延迟怀孕计划。

同时，如果在接种后怀孕或在未知怀孕的情况下接种了疫苗，基于对疫苗安全性的理解，不推荐仅因接种新冠病毒疫苗而采取特别医学措施（如终止妊娠），建议做好孕期检查和随访。

虽然目前尚无哺乳期女性接种新冠病毒疫苗对哺乳婴幼儿有影响的临床研究数据，但基于对疫苗安全性的理解，“问答”中提出建议，对新冠病毒感染高风险的哺乳期女性（如医务人员等）接种疫苗。考虑到母乳喂养对婴幼儿营养和健康的重要性，参考国际上通行做法，哺乳期女性接种新冠病毒疫苗后，建议继续母乳喂养。

此外，慢性病人群为感染新冠病毒后的重症、死亡高风险人群。健康状况稳定，药物控制良好的慢性病人群不作为新冠病毒疫苗接种禁忌人群，建议接种。

新冠疫苗不花钱

预约接种等通知

按照国家政策，新冠病毒疫苗为中国公民免费接种。已参加北京市社会保障医疗保险的外籍人士，现场出示本市医保参保凭证后即可免费接种，未参加北京市社会保障医疗保险的外籍人士如有接种意愿，需个人自费接种，目前93.5元/针剂。

接种新冠病毒疫苗怎么预约？目前，各区已经做了妥善安排，采取了有效措施，形成了有序对接，有疫苗接种需求的人员可通过所在单位或所在社区进行预约，具体情况请关注各区的有关通知。