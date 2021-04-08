跨越“免疫鸿沟”的中国担当

联合国秘书长古特雷斯说，“疫苗公平是人类社会当前面临的最严峻的道德考验”。面对这种考验，一个负责任大国应该交上怎样的答卷？随着中国交付和援助的新冠疫苗在中东各国陆续接种，中东地区民众纷纷竖起大拇指，表达对中国疫苗的信心与感谢。

在全球疫情依旧不容乐观的当下，疫苗显然已经成为人类最终战胜疫情的重要武器。在许多中东国家，居高不下的疫情数据、薄弱的医疗体系、严峻的经济形势，使当地对于疫苗的需求格外迫切。然而，即便是那些经济社会发展较为平稳的中东国家，获取疫苗也面临着重重困难。至于那些深陷冲突战乱或惨遭西方制裁打压、连普通药品和生活必需品供应都成问题的国家，获取疫苗更成“奢望”。

在中东各国对疫苗深切渴望的时候，一些多年来习惯于在该地区指手画脚、到处刷存在感的西方大国，此时却表现得格外“冷静”。一些拥有很强疫苗研发和生产能力的西方国家不仅没有积极向困难国家伸出援手，还通过囤积疫苗和出口管制，人为地制造“免疫鸿沟”。数据显示，占世界人口16%的富裕国家拥有全球60%的疫苗，某些发达国家的订购量是其人口的两到三倍。

困境之下，许多中东国家纷纷把目光投向东方，中国的担当作为赢得了中东人民广泛赞誉。早在2020年6月，中国就同阿联酋合作开展全球首个新冠灭活疫苗三期国际临床试验，随后巴林、土耳其、摩洛哥等国也纷纷加入这场与病毒赛跑的试验。如今，中国疫苗陆续运抵中东10多个国家，成为阻遏疫情的重要力量。

中国不仅努力践行将疫苗作为全球公共产品的郑重承诺，还通过向那些处境艰难的国家援助疫苗履行国际道义。中国援助的疫苗，成为巴勒斯坦当时一次性收到的数量最多的疫苗援助，也让伊拉克顺利启动了全国疫苗接种计划，更让埃及卫生与人口部部长哈拉·扎耶德感叹：这是“性命攸关时刻的雪中送炭”！

行动是最好的语言。全球抗疫的艰难时世，让世界人民看清了，是谁在国际社会制造混乱时总是“敢为人先”，是谁在干涉他国内政时一直乐此不疲，又是谁在需要体现国际道义和责任担当时退避三舍。与之形成鲜明对比的是，中国始终与广大发展中国家同舟共济、携手并进，不管是分享抗击疫情经验，还是开展疫苗研发合作、推动疫苗公平分配，无不体现了对生命健康的最大尊重、对人权的最大维护。

公道自在人心。中国的务实行动，赢得了中东各国和世界人民的认可。国际民意调查机构“阿拉伯晴雨表”近期发布的一份调查报告显示，与美国相比，阿拉伯国家民众更喜欢中国。该机构认为，中国通过共建“一带一路”倡议和帮助中东北非地区国家抗击新冠疫情，在该地区发挥着越来越重要的作用。

中国与中东的抗疫合作，是全球抗疫背景下中国担当的一个缩影。中方早就明确宣示，中国疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可负担性作出中国贡献。中方言必信，行必果，目前已经并正向80多个国家和3个国际组织提供疫苗援助，同时向40多个国家出口疫苗，还在同10多个国家开展疫苗研发和生产合作。

摒弃“疫苗民族主义”，携手跨越“免疫鸿沟”。中国积极作为，彰显了一个负责任大国的道义坚守和使命担当，深刻诠释了构建人类命运共同体的崇高理念。