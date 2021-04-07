耳内潮湿发痒 当心长了真菌

耳朵湿湿的还发痒，却没有挖出耳屎，这是怎么回事？外耳道潮湿而痒，多为外耳道真菌病。致病的真菌种类有很多，以曲霉菌、青霉菌及念珠菌较常见。游泳、淋浴、中耳流脓、耳内滴入各种抗菌药物、挖耳损伤等，均为诱发因素。

外耳道真菌病在早期表现为耳内发痒，有闷胀感，还有少量水样分泌物。时间长了，因外耳道表皮脱落，与菌丝体共同形成痂皮，阻塞外耳道或覆于鼓膜表面时，可出现听力减退及耳鸣。若伴有细菌感染，可引起外耳道内肿胀、疼痛。

我们检查患者的外耳道，常见到外耳道深部有白色、灰色、黄色或烟黑色霉苔，如薄膜，有时呈筒状、块状。取样置于玻璃片上，滴加少许10%氢氧化钾溶液并适当加温，放到显微镜下即可见到菌丝体或芽孢状物，这时诊断就明确了。一般可采取在外耳道内滴入少许3%水杨酸酒精溶液，或用棉签蘸少许达克宁霜、克霉唑软膏涂抹外耳道等方法进行治疗。

预防外耳道真菌病，可以采取以下措施。

别经常挖耳 频繁挖耳有可能人为地将真菌带到外耳道中，而且耳屎有一定的抑菌作用，经常被清理干净，也使得耳道失去了一道防护屏障。

保持耳内干燥 保持外耳道干燥，不给喜欢潮湿的真菌生长提供土壤。如果游泳、洗头时外耳道进了水，可将头偏向进水的耳朵并朝着地面，同侧单脚着地跳跃几次，使耳中水在震动时流出。

不滥用抗生素 在外耳道长期滴入抗生素也容易引起真菌感染。细菌和真菌有拮抗作用，如果抗生素用得多，细菌受到抑制，真菌就会大量繁殖。所以，没有明确细菌感染指征，没有医师指导，切勿滥用抗生素。

（作者：北京市鼓楼中医医院五官科主任）

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