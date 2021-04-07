春季养生护头颈 点穴梳头学起来

春天是万物生发之时，中医称之为“阳气始生”。人体刚升起的阳气汇聚于头部，还比较微弱，颈项部为连接头和身体的交通要道，所以，春天保护好头颈部是很重要的。如何保护好头颈，可以学习以下养生技巧，帮助我们生机勃勃地度过美好春天。

着风受凉按摩大椎穴

古人曾说：“东风生于春，病在肝，俞在颈项……春气者，病在头。”意思是春天吹起东风，病邪最易从颈项入侵人体，由于肝脏在中医里对应春季，故病邪最终会侵犯肝脏；同时，头部容易染病，产生头痛、头晕、鼻塞、流鼻涕等症状。

保护头颈最基本的就是不要着风受凉，戴上围巾和帽子是最简单的方法。如果头颈部已经着凉，出现不适症状怎么办？如果没到需要就医的程度，教大家一个按摩穴位的方法。

人体有个穴位位于第七颈椎之下，叫大椎穴，一低头脖子后方最突出的一块骨头下面就是此穴。这个穴位也被称为“诸阳之会”，是人体所有阳经的经脉和督脉的交会穴，对于调节和激发人体阳气有很好的效果。具体操作方法是在大椎穴上抹上推拿油或者普通的香油，然后用手搓，直到穴位发红发热，症状轻的人可立即感到症状缓解。也可以用艾灸的方法灸治大椎穴，效果更好。另外，颈项部的风池穴也建议经常揉按。风池穴位于后颈部,在头额后面大筋的二旁与耳垂平行处，以双手拇指或食、中二指指腹按揉双侧风池，使局部酸胀，每日2-3分钟即可。

清晨起床“梳头”50次

除了保护自己不受邪气影响之外，我们可以借天地间的升发之力来帮助自己。《黄帝内经》中提到“披发缓行”，“披发”意为不让头部受到束缚，使头部的经脉气血通畅，令阳气更好地升发。具体可采取“梳头”的方法。在春天的清晨，用梳子轻轻梳理头皮，和平时梳头一样在同一路线来回梳50次以上，有助于这一整天保持神清气爽的状态。

此外，还可以“茶灸”升阳。沏一杯热茶，喝的时候让热茶在嘴里多停留一会儿，感觉有口水分泌出来了，把茶汤跟口水一同咽下。有时可能会发一些汗出来，这是气血通达之象，但一定要等汗干了再出门，否则会适得其反。茶灸跟艾灸的原理相同，都是借助热力疏通经脉，生发阳气。茶灸是借茶水的热力，作用在牙和牙龈上。牙和牙龈中分布着丰富的神经，神经与大脑相连，故牙疼时会引起烦躁，甚至头痛。刺激牙和牙龈可以使阳气直达头部。

“披发缓行”中的后两个字意为要进行缓和的运动让身体复苏，气血流动慢慢加速。所以春天要进行舒缓的运动，上班族和上学族坐姿较久，长期盯着书本和电脑，可以每隔一段时间做一做颈部运动，放松大脑的同时也有益于阳气升发。

（作者：北京中医医院针灸科主任医师；北京中医药大学针灸推拿学研究生）