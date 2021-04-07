暴发性心肌炎患儿死里逃生

腹痛、呕吐，6岁男童遭遇暴发性心肌炎。十余名医护人员轮流上阵，上万次胸外按压，109小时ECMO（体外膜肺氧合）治疗，在武汉儿童医院重症医学科、心脏中心、手术室多科协作下，孩子“罢工”的心脏终于逐渐恢复规律跳动。目前，患儿已脱离生命危险。

3月15日，患儿出现腹痛、呕吐；3月17日午睡后，出现剧烈头痛、抽搐，家长呼叫救护车紧急将患儿送到武汉儿童医院急诊科。患儿当时面色苍白，医护人员立即组织抢救。监护仪显示，心率达220余次/分，室速与室颤交替出现，并且很快出现了心脏停搏。

急诊科医护人员一边进行胸外心脏按压，一边将孩子转运到重症医学科。患儿这时已经没有脉搏，瞳孔也散大了，但是大家没有放弃。重症医学科的医护人员继续心肺复苏，持续近两小时的胸外心脏按压、多次除颤、血管活性药物等治疗后，孩子的手脚无意识地动了一下，瞳孔也由大变小。上万次不停歇的心肺复苏是有效的，给患儿带来了生的希望。

此时的患儿依旧没有脉搏，心电监护显示，心律依旧是室速和室颤交替，血压靠大剂量的血管活性药物维持。患儿危在旦夕，大家考虑目前唯一可以救患儿的只有ECMO了。武汉儿童医院重症医学科张芙蓉主任医师立即启动ECMO治疗，ECMO小组专家成员迅速集结到了重症医学科，建立动静脉通道、管道连接、预充、转机，一气呵成。

就在ECMO运转后没多久，孩子的病情再次遭遇险情。由于孩子心功能十分微弱，再加之顽固性阵发性室性心动过速，大量血液涌入左心室却不能及时排出，左心室被拥堵的血液越撑越大，如果不及时处理，本就脆弱的心脏随时可能出现心功能衰竭，血液长时间不流动，也会导致血栓的形成，后果将不堪设想。

在医护人员的通力协作下，患儿带着ECMO被院内转运至介入治疗中心，医生在患儿左右心房中间打开了一个6毫米大小的造口，以帮助左心“减压”。手术很成功，孩子的左心负荷明显减轻，终于渐渐恢复窦性心律了。

在医护人员24小时不间断的悉心照料下，经历109小时的ECMO支持，患儿的心功能逐渐恢复，3月23日成功撤离ECMO。3月24日下午，在经历了138小时的呼吸支持后，患儿撤离了呼吸机，拔除了气管插管。

3月28日，在医护人员的护送下，患儿终于平安地出了重症监护室，转至心内科继续接受治疗。