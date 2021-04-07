人间四月天 保健好时节

春光不可辜负。清明前后，无论是结伴郊游或是扫墓祭祖，总免不了户外踏春而行。古人流传至今的习俗，其实也是清明时节强身健体增强免疫力的保健经验。本期健康周刊，特为读者奉上清明时节保健攻略，祝你在春光里神清气爽，身心康健。

春季养生来吃花

早春三月百花开，犹如片片霞云，春光点缀得异常绚丽。广州医科大学附属第二医院番禺院区中医科副主任中医师郑艳华称，其实花也是很好的食疗，有些还特别适合这个季节食用。

这些花在春天开

桃胶

桃胶味甘苦、性平、无毒，有活血化瘀的作用。

一般来说，桃胶的泡发时间一般为10～20小时。桃胶虽然好吃，但食多不易消化。建议一天服用量不超过15克，空腹忌服，肠胃消化不良者少量服用。孕妇特别在孕早期，尽量不吃桃胶，因其具有活血化瘀的作用。

杏花

杏花可食用，能活血补虚，可与桃花一起煮水，当茶饮。

其种子杏仁，也是药食两用，分南北，也分甜苦。苦杏仁又称北杏仁，南杏仁又称甜杏仁。一般药用多为苦杏仁，但有小毒，不能多服。能降气止咳平喘，润肠通便，可用于咳嗽气喘，胸满痰多，肠燥便秘。为了降低苦杏仁的毒性，要经过炮制才可入药。甜杏仁则无毒，可润肺、平喘，治虚劳咳喘，肠燥便秘，肺虚肺燥的咳嗽。二者常可搭配川贝一起炖瘦肉或猪肺，治肺虚久咳。

木棉

木棉花是“五花茶”的主要原料之一，为广东民间祛湿的好食材，既有祛湿功效，又平和清润，最宜初春之用。

这样吃花来养生

桃胶银耳糖水

材料：桃胶15克，雪梨1 个，冰糖30克，银耳5-10克。

方法：1.将桃胶放入清水中浸泡一夜至软涨，再以清水反复清洗，掰成块。

2.银耳用清水泡20分钟变软后，掰成小朵。雪梨去皮切丁。

3.将桃胶、银耳和水放入锅中，大火煮开后改小火继续煮1 小时，此时汤汁开始变得有些黏稠。

4.放入梨丁煮5分钟，再放入冰糖煮3分钟，至冰糖彻底融化，汤汁浓稠即可。

五花茶

材料：金银花、菊花、槐花、木棉花和鸡蛋花各10g，冰糖少许

方法：将五花用水浸洗5分钟，放入煲中猛火煲滚后, 改用慢火煲大约15~20分钟。

适量冰糖调味，放温即可饮用。能清热祛湿。

木棉花炖猪骨

材料：干木棉花3-5朵，猪骨300-500克，薏米15-20克，赤小豆15-20克，陈皮3-5克。

方法：猪骨焯后，放瓦煲中；薏米，赤小豆、陈皮和木棉花洗净放进瓦煲中，放水进去大火烧开文火煲一个小时，放盐即可饮用。（记者 余燕红 通讯员 许咏怡）

清明防时疫 祛湿可食疗

春季气温多变，忽冷忽热，加上天气温暖潮湿，细菌病毒容易滋生。广东省历年流感监测数据显示，每年3-7月是季节性流感的流行季节。广东省第二中医院呼吸科主任陈宁教授表示，广东春天的天气变化大。春季多发阴雨，时不时又出现回南天，有时气温又明显升高，感染流感的机会会增多。

3至7月流感高发

根据广东省流感监测结果显示： 近年来，全省流感流行呈现两个高峰，即冬春季和夏季（12月-次年1月，3-7月）流行。市民在接下来的2-3个月内尤其应注意预防流感。

预防流感其实很简单，市民只需要注意两个方法，就能很大程度上预防自己罹患流感。首先得通风，无论在家里、单位、学校，只要是在室内、封闭的环境内，就应该注意通风。在室内咳嗽、打喷嚏尤其要用纸巾遮挡口鼻。因为流感病毒是通过飞沫或者直接接触传播。

广东省疾病控制中心有关专家还指出，流感不同于普通感冒，它对健康的威胁比普通感冒要大得多。尤其是孕妇、婴幼儿、老年人和慢性基础疾病患者等高危人群，患流感后出现严重并发症和死亡的风险较高。接种流感疫苗可有效降低流感所带来的严重并发症和死亡的风险。接种后即使感染流感，症状也会相对“温和”一些。

当出现流感样症状（发烧、咳嗽或咽痛等）后，应积极治疗。同时患者应尽早进行自我隔离，不带病上班、上课，并及时戴上口罩，减少疾病传播。

“时行感冒”辨证治疗好得快

陈宁教授表示，“时行感冒”属于中医“温病学”。春季湿气重，湿邪缠绵，温病治疗起来不容易，在治法上着重祛湿，同时还需辨证解表清理、宣肺化湿等方法。总的来说，对一些高热不退的病人，经中医认真辨证用药配合治疗后，往往事半功倍，病情很快好转。

同时，预防流感方面中医中药也有很好的效果。陈宁特别介绍一些流感预防方。

防时疫食疗方

滋阴清热茶

组成：生地20克、麦冬10克、知母10克、蒲公英20克

功效：滋阴清火

适应人群：长期熬夜、过度劳累等引起的虚火内盛、口干、热燥等。

祛湿茶

组成：藿香10克、豆蔻6克、白芷10克、薏苡仁15克、苍术10克、车前草30克

功效：祛湿健脾

适应人群：湿气重、身困乏力、食欲不振、舌苔白腻的人群。

参芩牛蒡茶

组成：太子参10克、苏叶6克、黄芩10克、牛蒡子10克。

功效：健脾化湿

适用人群：平时身体虚弱、易于外感的人群。（记者 张华 通讯员 李朝 金小洣）

清明祛湿，保健有妙招

岭南地区清明前后空气湿度大，加上人体内的湿气，很多人会出现大便粘马桶、胃口差、皮肤油腻、困乏等不适。广州中医药大学第一附属医院康复中心主任林国华教授为你支招。

祛湿健脾胃

林国华教授介绍，南方清明前后雨水多，外湿易入侵人体，机体易为湿所困。但春天又是人体由藏转升、生发阳气的好时机，是排出体内寒湿的好时节。这个节气可通过祛湿护阳以提高机体免疫力。

要祛湿先要调理好脾胃，脾主运化，胃主腐熟。若脾胃功能失常，脾失健运，则痰饮水湿易积聚，犯于肺则出现咳嗽咳痰，留于胃则出现纳呆、腹胀、便溏等不适。胃失腐熟，则饮食易积，进而化热。随着病程的延长，可进一步出现脾胃阳虚的症状，如畏寒怕冷、精神萎靡、腹痛、大便溏泄或者便秘等。

在日常生活中可以怎么健运脾胃呢？林教授推荐生姜山药粥或者麦芽糖泡茶预防。生姜可健脾散水，山药健运脾气，两者合用煮粥，较易消化，共奏健脾养胃之功。而麦芽糖可健脾益气、滋养胃阴。

艾灸保健正合时

在保健方面，林教授建议日常在家可以常做艾灸，通过艾灸的温热作用激发脾经和胃经的气血，以健脾益气、温胃散寒。

儿童可灸身柱。“身柱穴”位于人体脊柱正中，第3胸椎棘突下凹陷中。这个穴位是古代儿童必灸穴，可治疗感冒、气管炎、肺炎、惊风、癫痫、疳积等多种小儿易患病。另外它还有“助长”的作用，每日艾灸“身柱穴”10分钟，即可提高孩子的免疫力。

中青年人灸足三里。俗话说：若要安，三里常不干。足三里能理脾胃，调气血，补虚弱，助消化，增强体质，预防感冒。

老年人可常灸关元，因其年老体虚，肾阳不足，灸之可培补元气，治疗诸虚百损。

林教授建议，日常在家看电视时可以干搓手脚，弹拨每一个手指、脚趾两侧至感觉轻微疼痛，并点按双手十二井穴（位于双手五指的指甲根边两侧）来提升体内的阳气，达到正气内存、邪不可干的效果。（记者 陈辉 通讯员 陈悦轩 陈子茵）

踏青登山，注意保护膝关节

清明时节雨纷纷，爬山涉水祭祖坟。我国自古有清明登山祭祖的习俗。演变至今，许多人利用清明假期，爬山踏青。作为一项经典的运动方式，爬山被认为有益健康，可以提高心肺功能和全身机能。然而，广州医科大学附属第五医院骨科主任医师陈为坚提醒，不建议中老年人经常爬山。

爬山加剧老年人膝关节磨损

“人老膝先老，有些老年人膝关节已经开始有病变却未察觉，爬山会加重膝关节的病变。”

陈为坚介绍，膝关节是人体负重最大的关节，就像汽车上最容易磨损的主轴一样。人在爬山时，膝关节所要承受的重量是人体重量的3～5倍，尤其是中老年人，在关节软骨已经发生退化、骨质疏松的情况下，过多的负重屈伸活动，髌骨与股骨的关节面反复摩擦撞击，会加剧关节软骨的磨损，加速膝关节退行性病变。另外，下山时除了自身体重以外，膝关节还要负担下冲的力量，这样的冲击会加大对膝关节的损伤。

保护膝关节，注意这些细节

登山前做好充分准备，特别是下肢的热身运动，如屈膝及活动脚踝等。刚开始要慢速，过一段时间后，可以逐步加快速度，但是不能过于剧烈，时间最好控制在半小时左右。

中老年朋友可以在爬山时选择一根适合自己的登山手杖。手杖会在登山时大大减轻膝关节的压力。同时扶住手杖的上臂部位还能分担腿部的负重。此时，登山这项单纯的下肢运动就会变为四肢的整体运动，人体也得到了充分的协调锻炼。

“膝关节炎患者要避免过度运动，但并不是说不运动。”陈为坚建议中老年人最好不要经常爬山，爬山、上下楼、蹲起站立等运动都不适合有膝关节炎的人。要保护膝关节，最佳的运动是游泳、蹬车等。据了解，游泳和蹬车，不仅能起到运动锻炼的作用，又能强健膝关节周围韧带，增强膝关节稳定性，而不容易发生进一步的病变。（记者 余燕红 通讯员 王葳）