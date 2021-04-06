如何让小学生们每天睡够睡足 尽量提高夜间深度睡眠质量

教育部近日发布关于进一步加强中小学生睡眠管理工作的通知，明确要求小学生每天睡眠时间应达到10小时，初中生应达到9小时，高中生应达到8小时。“肯定会有很多人不能达标。”国家儿童医学中心、北京儿童医院睡眠中心主任许志飞说，教育部的规定非常必要。

“充足的睡眠，特别是深度睡眠对儿童和青少年的身心发育、智力提升、情绪行为以及记忆力的巩固都有非常大的影响，家校要一起努力，为孩子构建更好的睡眠环境。”许志飞介绍说，2014年前后北京儿童医院曾对3岁至14岁年龄段的学生做过睡眠时间调查，结果显示11.8%的学生每天没有睡够8个小时。

中午补觉行不行？对此，许志飞说，零散睡眠，比如午休时间虽然也计算在睡眠时间内，但睡眠质量与夜间睡眠相差太多。不少学校不能满足床位和光线的要求，如果吃完饭趴在桌子上睡觉，不仅不利于食物消化，也容易对颈部血管造成压迫，还可能造成眼压过高。综合考虑，许志飞认为，家长还是要在夜间睡眠质量上多花些心思，如果实在满足不了10个小时，也要尽量提高夜间深度睡眠质量。

“同样是一觉睡到大天亮，但决定睡眠质量的，是深度睡眠。”许志飞提醒，提高睡眠质量要尽量减少外界的干扰。睡前尽量避免注意力高度集中或精神亢奋，“需要在电子设备前完成的作业，也会影响睡眠质量。”此外，还要避免光线等环境干扰，光线刺激会影响褪黑素的分泌；声音也是干扰因素，孩子睡着后家长不要大声说话；温度太冷或太热也会影响睡眠质量。（记者杨绪军）