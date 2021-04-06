国家卫健委：4月5日新增新冠肺炎确诊病例24例 其中本土病例15例

人民网北京4月6日电 （董童）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至4月5日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。4月5日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例24例，其中境外输入病例9例（山西4例，上海2例，广东2例，江苏1例），本土病例15例（均在云南）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例18例，解除医学观察的密切接触者214人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例180例（其中重症病例2例），现有疑似病例1例。累计确诊病例5361例，累计治愈出院病例5181例，无死亡病例。

截至4月5日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例244例（其中重症病例2例），累计治愈出院病例85449例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例90329例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者993919人，尚在医学观察的密切接触者7773人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者17例，其中境外输入15例，本土2例（均在云南）；当日转为确诊病例13例（境外输入1例）；当日解除医学观察4例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者304例（境外输入277例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例12620例。其中，香港特别行政区11524例（出院11145例，死亡205例），澳门特别行政区48例（出院48例），台湾地区1048例（出院1004例，死亡10例）。