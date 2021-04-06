提高接种率 这些创意挺好

近日，北京市石景山区鲁谷街道为本地区新冠肺炎疫苗接种者专门定制精致徽章，上面除了印有街道的标识，还有象征传递健康理念、筑起健康屏障的图案和标语。接种现场，领到徽章的接种者纷纷将徽章戴在身上。

当前，各地都在努力提高疫苗接种率。然而，近期有网友反映，有的地方发布公告称，村民不接种疫苗严禁进入市场。这种做法不仅难以争取到观望犹豫的少数人，还可能伤害到愿意配合的大多数人。

提高接种率的正确方式是，通过尊重民众的知情选择权来以心换心，通过强化疫苗知识科普来打消顾虑，通过提升服务水平让接种更为便捷。在这方面，并不缺乏一些好的做法。比如，有些地方开展上门接种，或者到单位提供集中接种服务；有些地方开设了接种夜场，方便上班族接种疫苗。这些正向做法都会换来民众的善意回馈。

在激发接种热情方面，也出现了不少创意做法。无论是“我们一起打疫苗，一起苗苗苗苗苗”的标语，还是发放疫苗接种徽章，竖起“我是第n位疫苗接种者”合影墙等，无不体现出组织者的用心。疫苗知识、防控要求等会随着这类创意广泛传播，从而调动更多人接种的积极性。