河南抬高医学教育准入门槛

日前，河南省政府办公厅出台《河南省加快医学教育创新发展实施方案》，要求提高医学教育准入门槛，规定无相关医学类专业基础的非医学院校不得设置医药卫生类专业。

据了解，截至目前，河南共有63所院校开办医学教育，年招生和毕业人数在10万人以上，在校生达到34.4万人。卫生健康事业的快速发展激发了一些高校开办医学教育的热情，但盲目扩大招生规模，易致院校培养与社会需求脱节，以及供求关系失调、教育质量下降、毕业生就业困难。

鉴于此，河南省提出提升办学层次，坚持“以需定招”，合理确定医学类专业招生结构和数量，优化单点招生规模；扩大研究生招生规模，支持医学院校申请创建博士学位授权单位，发展本科医学专业教育，严格控制高职（专科）临床医学类专业招生规模；提高准入门槛，无相关医学类专业基础的非医学院校不得设置医药卫生类专业，已设置本科医药卫生类专业的高校，对应专科专业不再招生；高校不再举办医药卫生类专业中等职业教育，医药卫生类中等职业教育逐步转向为乡村基层和养老托育等培养人才。

此外，针对全科医学人才紧缺的问题，河南提出加大全科医学人才培养力度，鼓励有条件的高校成立全科医学院（系），3年内推动医学院校普遍成立全科医学基层教学组织等机构；加强面向全体医学生的全科医学教育，到2025年建设20个左右的省级全科医学实践教学示范基地。（记者李季）