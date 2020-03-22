农业农村部谈农资监管：提高准入门槛 加强抽检和追溯管理

人民网北京3月22日电（记者孙博洋） 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，农业农村部农产品质量安全监管司副司长黄修柱就农资产品质量等相关问题进行了回应。

黄修柱表示，农资是农业生产的基础，农资质量的好坏直接关系到农业生产，关系农民切身利益，关系农产品质量安全。从抽检情况看，我国主要的农资质量是有保障的。

他说，近年来为了保证农资产品的质量，农业农村部门采取了以下几个方面的措施。首先，提高准入门槛，强化准入把关。强化种子、农药、肥料、兽药、饲料及饲料添加剂审批管理，提高准入的门槛；

其次，加强监督抽检，把不合格产品找出来，及时进行处置；

第三，推进农资产品追溯管理。目前，农药二维码追溯已经有38亿条，兽药生产环节实现企业和产品追溯全覆盖；

第四，打假。农业农村部会同最高法、最高检、工信部、公安部、市场监管总局、供销总社每年都开展联合行动，2019年农业农村部门共出动107万人次，查处问题1.1万起；

第五，开展“放心农资下乡进村活动”。2019年，各省、各地都开展了形式多样的“放心农资下乡进村活动”。全国统计，在活动期间发放了识假辨假和农资方面的资料1.3亿份次。

黄修柱表示，下一步农业农村部要继续会同有关部门，加大对制售假冒伪劣农资行为监管力度和执法力度。