瑞丽启动城区第二轮全员核酸检测

据新华社昆明4月5日电（记者 姚兵 张雯）云南省瑞丽市4月5日晚召开发布会介绍，自6日8时起，将对瑞丽市城区进行第二轮全员核酸检测。

瑞丽市委书记龚云尊说，为集中力量、集中资源全力做好瑞丽市城区第二轮全员核酸检测工作，指挥部决定，对疫苗接种工作进行调整，待核酸检测完成后，根据疫情防控情况，再集中力量继续推进疫苗接种工作，请尚未接种疫苗的市民予以理解配合。

龚云尊说，近几天，瑞丽市确诊病例和无症状感染者人数持续增加。主要原因是，瑞丽市按照专家组的建议，本着科学严谨、认真负责的态度，为全面排查出潜在的新冠病毒感染者，彻底切断病毒向外传播途径，自4月3日起对重点地区和重点人群开展了第二次核酸检测工作。截至4日18时，对姐告国门社区和瑞丽城区重点人群第二次核酸采样共29060份，累计检出阳性20人，这20人都是在已采取封控措施的社区和集中隔离点中发现的。

同时，瑞丽市对主城区外的各乡镇开展了第一次核酸检测，共采集样本52770份，检测结果均为阴性。截至5日18时，共追踪密接和次密接人员6951人，其中密接3780人，次密接3171人。

此外，瑞丽市新冠肺炎疫情防控工作指挥部5日发布通告，从5日19时起，姐告国门社区等3地调整为高风险地区，鑫盛时代佳园小区等6地调整为中风险地区。

通告称，经瑞丽市新冠肺炎疫情防控专家组评估，根据疫情防控需要，从5日19时起，瑞丽市有3个高风险地区，分别为：姐告国门社区，团结村委会金坎、弄喊片区（瑞丽大道以南），仙客巷和光明巷居民小组；中风险地区6个，分别为：鑫盛时代佳园小区，瑞京路红砖厂，星河蓝湾小区，双卯村民小组，下弄安村民小组，珠宝街老食品厂家属区。

龚云尊说，由于调高了部分地区风险等级，根据专家组建议，指挥部决定，从5日起，对瑞丽市重点区域内的重点人群启动新冠肺炎血清抗体检测；从6日8时起，对瑞丽市城区进行第二轮全员核酸检测。

据介绍，截至5日14时，瑞丽市累计接种疫苗126358剂次，未出现严重不良反应情况。此外，瑞丽市新冠肺炎疫情防控工作指挥部要求，为进一步配合做好流调溯源工作，自3月15日8时至3月29日8时，到过姐告玉城的市民，请严格遵守居家隔离要求。

云南省卫生健康委员会4月5日通报，4月4日0时至24时，云南省新增确诊病例15例，新增无症状感染者5例。

据通报，新增的确诊病例和无症状感染者均为瑞丽市对重点人群和密切接触者核酸检测中发现，即用负压救护车转运至定点医疗机构。结合流行病学史、临床表现和实验室检测结果，诊断为新冠肺炎确诊病例15例、新冠肺炎无症状感染者5例。流调工作仍在紧张进行中。

截至4月4日24时，云南省现有确诊病例51例（境外输入3例，本土48例），无症状感染者56例（境外输入19例，本土37例），均在定点医疗机构隔离治疗和医学观察。

国家卫健委5日通报，4月4日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例32例，其中境外输入病例17例（陕西4例，上海3例，四川3例，江苏2例，北京1例，天津1例，内蒙古1例，浙江1例，福建1例），本土病例15例（均在云南）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。