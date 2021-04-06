发展“互联网+医疗健康” 医药电商当有更大作为

国家发展改革委等28个部门上个月联合印发《加快培育新型消费实施方案》，日前有关负责人就其中“积极发展‘互联网+医疗健康’”向媒体介绍，将以一体化共享服务、一码通融合服务、一站式结算服务、一网办政务服务、一盘棋抗疫服务“五个一”服务行动为抓手，深入总结推广经验做法，着力提高老百姓看病就医获得感，持续推动“互联网+医疗健康”服务向纵深发展。

按照中央部署，我国要运用互联网、大数据、人工智能等先进技术，大力健全“互联网+医疗健康”服务体系，包括发展“互联网+”医疗服务、“互联网+”家庭医生签约服务、“互联网+”药品供应保障服务等内容，优化医疗健康资源配置，创新服务模式，降低服务成本。为此，要建立和完善“互联网+医疗健康”支撑体系，加快实现医疗健康信息互通共享，健全“互联网+医疗健康”标准体系，提高医院管理和便民服务水平，等等。

据介绍，我国全民健康信息平台已基本建成投入试运行，7000多家二级以上公立医院接入省统筹区域平台，2200多家三级公立医院初步实现院内信息互通共享。全国有30个省份建立省级互联网医疗服务监管平台，建成超过1100家互联网医院，初步形成线上线下相结合的医疗服务模式。“互联网+医疗健康”发展的政策效应日益显现，初步形成了部门协同、上下联动的良好发展态势。

专家认为，在政府部门、医疗卫生机构、医药企业、互联网技术服务企业等统筹协同的基础上，下一步积极发展“互联网+医疗健康”，应当充分发挥医药电商平台的特色和优势，以平台经济的规模和体量拓展“互联网+医疗健康”新的发展空间。

据专业数据报告预测，从2019年到2024年、2030年，中国大健康市场数字化比重将从3.3%快速增至10.6%、24.0%，“互联网+医疗健康”市场规模将从2180亿元快速增至11290亿元、42230亿元。另一组数据初步印证了上述预测：京东健康股份有限公司近日发布上市后首份年度业绩公告显示，截至去年底，京东健康年活跃用户数达8980万，一年净增3370万；超过11万名全职和外部医生在平台执业，日均在线问诊量超过10万，是2019年的5倍多。

积极发展“互联网+医疗健康”，医药电商平台应当有更突出的表现和更大作为。从医药电商平台现有的情况看，首先应重点发挥推动医疗资源下沉、夯实基层医疗服务体系的作用。如京东健康利用平台和技术优势，助力顶级专家将技术传播给更多青年医生和基层医生，并以专科专病角度切入，加速与实体医院合作，通过医院间连接实现医生间的持续教育和专业互通，从医生、医院两方面推动提高基层医疗服务水平。

其次，医药电商要总结参加抗击疫情和脱贫攻坚的成绩经验，进一步提高资源保障能力、供应链能力和技术能力，与政府部门、医疗机构、医药企业等形成合力，打造可继续服务于常态化疫情防控、巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，以医药健康产品供应链为核心、医疗服务为抓手、数字驱动的用户全生命周期全场景医疗健康管理平台。